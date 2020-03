Česko má osm případů koronaviru, stát neomezí velké akce

Praha - Česko má osm případů nákazy novým typem koronaviru, ve středu testy prokázaly další tři nakažené. Ministerstvo zdravotnictví odpoledne oznámilo, že jde o dva příbuzné ženy z Děčína, u které se nákaza potvrdila dříve, a ženu z Prahy 6, kterou nejprve testovala soukromá laboratoř. Bezpečnostní rada státu ráno rozhodla, že stát nebude rušit či omezovat shromáždění nad 5000 lidí, pořadatelé je ale budou muset hlásit hygienikům. Některé již naplánované sportovní, kulturní či společenské akce se nicméně z obav z dalšího šíření nemoci stejně neuskuteční.

Dva nové případy nákazy pocházejí z okolí dvou již dříve nakažených z Děčína. "Oba dva byli do výsledků testů izolováni v domácí karanténě a oba budou ode dneška hospitalizováni v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Rodina se vrátila z oblasti Veneto v Itálii," uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpányová.

Třetím případem je nakažená žena, jejíž rodina byla na jarních prázdninách ve středisku Passo Tonale v provincii Trentino, která nebyla označena za rizikovou oblast. Zimní středisko ale leží na pomezí s Lombardií, která je jedním z ohnisek šíření koronaviru v Itálii. Ženu nejprve testovala soukromá laboratoř a později byla přítomnost nukleové kyseliny viru potvrzena i v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu. Tři děti nakažené ženy nákazu nemají. Negativní test měl i jejich dědeček. Výsledek testů manžela byl nejednoznačný a bude se muset opakovat.

Dvě děti nakažené ženy chodily v pondělí a v úterý do základní školy v pražském Bubenči, podle ministra může vzhledem k výsledkům testů výuka v této škole pokračovat. Děti nakažené ženy zůstanou v karanténě. Škola dnes dopoledne spolužáky dětí z první a třetí třídy poslala do domácí karantény, v ostatních třídách výuka pokračovala. Městská část všem svým školám a školkám doporučila zrušit plavání, návštěvy divadel nebo dny otevřených dveří.

Ministerstvo financí začalo ode dneška regulovat ceny respirátorů. Ministerstvo zdravotnictví chce zakázat vývoz dezinfekce do zahraničí, podobně jako to učinilo v případě respirátorů třídy FFP3. Stát chce také vědět o všech vlacích, které do České republiky přijíždějí z rizikových oblastí, řekl ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO) po jednání Bezpečnostní rady státu (BRS). Na nádražích a ve vlacích má být dostatek dezinfekčních prostředků.

K omezování hromadných akcí podle Babiše zatím není důvod, protože nákaza se nerozšiřuje. U ohlášených událostí nad 5000 lidí hygienické stanice posoudí rizika. "Pokud to nikdo nepochopil, je to akce nad 100.000 lidí," hájil pondělní rozhodnutí nevpustit diváky na nadcházející Světový pohár v biatlonu na Vysočině. V pátek se podle Babiše kvůli šíření koronaviru uskuteční setkání se všemi hejtmany, protože je podle něj nutné zlepšit vzájemné předávání informací.

O spolupráci v boji s koronavirem dnes v Praze na mimořádné schůzce jednali premiéři zemí visegrádské čtyřky. Nákaza koronavirem se zatím objevila v Česku, první potvrzený případ ohlásilo i Polsko a tři případy také Maďarsko. Na Slovensku dosud nikdo pozitivně testován nebyl. Země V4 si budou vyměňovat informace ohledně koronaviru a v případě potřeby zváží vzájemnou výpomoc u dodávek zdravotnických prostředků, řekl po jednání Babiš. "Konstatovali jsme, že není důvod k panice, ale musíme být obezřetní a šíření nákazy omezit," prohlásil.

Kvůli koronaviru vietnamský letecký dopravce Bamboo Airways odložil zhruba o měsíc zahájení provozu linky mezi Hanojí a Prahou. Důvodem je pokles poptávky kvůli šíření koronaviru. Od čtvrtka zatím na dva týdny se na základě rozhodnutí vlády přeruší přímé letecké spojení Česka se severní Itálií. Poslední let z italského Bergama do Brna dnes využilo pouhých 16 cestujících, opačným směrem odletělo brzy odpoledne o jednoho člověka méně.

Ministerstvo dopravy dnes oznámilo, že na velkých nádražích, kde zastavují mezinárodní spoje, budou informační tabule a letáky s doporučeným postupem pro lidi, kteří se vracejí z oblastí zasažených koronavirem. Texty budou v češtině a angličtině. České dráhy také kvůli koronaviru rozšíří úklid zhruba 200 vozů na dálkových spojích.

První případy nákazy koronavirem oznámilo Česko v neděli 1. března. Nakažené jsou dvě zahraniční turistky, jeden pedagog České zemědělské univerzity a dva lidé z Děčína, kteří byli společně lyžovat. Všichni se nakazili v Itálii, která je po Číně a Jižní Koreji třetím největším ohniskem nemoci. Dnes přibyli další dva lidé z Děčína a žena z Prahy 6.

Ministerstvo financí začalo regulovat ceny respirátorů

Ministerstvo financí dnešním cenovým rozhodnutím začalo regulovat ceny respirátorů. V případě respirátorů vyrobených v EU úřad stanovil maximální cenu pro konečné spotřebitele na 175 Kč bez DPH. U respirátorů vyrobených mimo EU je limit stanoven na 350 Kč bez DPH. Ministerstvo o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Cílem opatření je zamezit zneužívání současné situace kolem šíření koronaviru. Za porušení pravidel hrozí pokuta až deset milionů korun.

Podle dostupných informací jsou respirátory, které slouží jako ochrana proti nákaze novým koronavirem, nedostatkovým zbožím i u dodavatelů.

V současnosti je ovšem možné podle nařízení ministerstva zdravotnictví respirátory prodávat pouze zdravotnickým a sociálním zařízením, orgánům ochrany veřejného zdraví, složkám integrovaného záchranného systému a dalším orgánům státní správy. A právě na tyto prodeje je cenový výměr ministerstva financí zaměřen. Netýká se tak nabídek na různých bazarových internetových stránkách, kde jsou ceny respirátorů nabízeny za násobně vyšší ceny.

"Chceme zabránit obchodování se strachem. Je zcela nepřípustné, aby někteří vydělávali na obavách občanů z šíření nemoci a prodávali předražené respirátory," uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Zavedení cenové regulace na určité zboží v případě mimořádných tržních situací umožňuje zákon o cenách. Dnes oznámená cenová regulace se vztahuje na respirátory třídy FFP3.

Na dodržování cenových pravidel bude dohlížet Specializovaný finanční úřad. V případě, že i navzdory stanovené maximální ceně bude obchodník prodávat respirátory nepřiměřeně draho, zahájí úřad cenovou kontrolu. Za porušení pravidel může udělit pokutu až deset milionů korun.

Specializovaný finanční úřad spadá pod finanční správu a dohlíží mimo jiné na firmy s obratem nad dvě miliardy korun a finanční instituce. Dále vykonává správu daní, provádí řízení o správních deliktech, vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami, vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy, nebo provádí finanční kontrolu a dodržování povinností stanovených pro účetnictví.

Ministerstvo zdravotnictví plánuje kvůli šíření nového typu koronaviru zakázat vývoz dezinfekce do zahraničí. Akce a shromáždění nad 5000 lidí stát omezovat nebude, pořadatelé je budou muset hlásit krajským hygienickým stanicím. Stát chce také vědět o všech vlacích, které do Česka přijíždějí z rizikových oblastí. Členové vlády to uvedli po jednání Bezpečnostní rady státu (BRS). O spolupráci v boji s koronavirem v Praze jednali premiéři zemí visegrádské čtyřky. Kvůli podezření na nákazu jsou v izolaci dvě třídy základní školy v Praze 6.

Potvrzených případů nemoci COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, je v Česku nadále pět. Testováno dosud bylo 340 lidí, všechny nové testy byly negativní, oznámil ráno ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zakázat vývoz dezinfekce do zahraničí chce ministerstvo podle Vojtěcha proto, že má silné signály o jejím nedostatku v různých institucích. Ode dneška ministerstvo zakázalo vývoz respirátorů třídy FFP3 mimo ČR a jejich prodej všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví, složky integrovaného záchranného systému a další orgány státní správy.

K omezování hromadných akcí podle premiéra Andreje Babiše (ANO) není důvod, protože nákaza se nerozšiřuje. U ohlášených událostí nad 5000 lidí hygienické stanice posoudí rizika. "Pokud to nikdo nepochopil, je to akce nad 100.000 lidí," hájil dnes premiér pondělní rozhodnutí nevpustit diváky na víkendový Světový pohár v biatlonu na Vysočině. V pátek se podle Babiše kvůli šíření koronaviru uskuteční setkání se všemi hejtmany, protože je potřeba vylepšit informační tok.

"Budeme identifikovat všechny vlaky, které sem přijíždějí potenciálně z rizikovějších oblastí. Budeme chystat určitá opatření charakteru minimálně na dezinfekční úrovni," uvedl po jednání BRS ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Stát by měl podle něj vědět, jaké množství lidí a kdy sem z těchto oblastí přijíždí. Není ale potřeba, aby řidiči autobusů a průvodčí používali respirátory nebo roušky, dodal.

O izolaci dvou tříd na prvním stupni kvůli podezření na nákazu informovala na svém webu Základní škola Antonína Čermáka v Praze 6. Žáky si od rána postupně vyzvedávali rodiče. Třídy navštěvují děti ženy, která má pozitivní test na koronavirus ze soukromé laboratoře, uvedl ministr Vojtěch. Výsledek musí potvrdit laboratoř Státního zdravotního ústavu, měl by být známý dnes odpoledne. "Žena je nyní v karanténě v Nemocnici Na Bulovce, zbytek rodiny v domácí karanténě," uvedl ministr. Děti chodily do školy dva dny po návratu z Itálie, která má z evropských zemí největší počet potvrzených případů nemoci.

Poslední let z italského Bergama do Brna využilo pouhých 16 cestujících, opačným směrem odletělo brzy odpoledne o jednoho člověka méně, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Letiště Brno Jakub Splavec. V neděli už letadlo společnosti Ryanair nepřiletí. Opatření platí od čtvrtka zatím dva týdny. "Žádný z pasažérů služeb lékaře, který byl po příletu k dispozici, nevyužil. Zároveň lékař u žádného z nich nezpozoroval příznaky nákazy koronavirem," uvedl Splavec.

Ze zemí visegrádské čtyřky se nákaza koronavirem zatím objevila v Česku, první potvrzený případ dnes ohlásilo Polsko. Naopak v Maďarsku a na Slovensku dosud nikdo na nemoc pozitivně testován nebyl. Země V4 si budou vyměňovat informace ohledně koronaviru a v případě potřeby zváží vzájemnou výpomoc u dodávek zdravotnických prostředků, řekl po jednání premiérů Babiš. "Konstatovali jsme, že není důvod k panice, ale musíme být obezřetní a šíření nákazy omezit," uvedl také.

Zákaz vývozu respirátorů do zahraničí může podle společnosti Moldex z Ústí nad Orlicí ohrozit dodávky potřebné pro průmysl a zdravotnictví. Pro dalšího výrobce, společnost Batist Medical z Červeného Kostelce na Náchodsku zákaz vývozu neznamená žádnou změnu, respirátory dodává jen do tuzemských zařízení. Brněnský výrobce Respilon je připravený zásobit český trh, do konce března chce nabídnout masky s nanovláknem a oxidem mědi schopné zachytit koronavirus a zahubit ho.