Česko má na letošním MS atletů první finále, postoupila oštěpařka Ogrodníková

Eugene (USA) - Oštěpařka Nikola Ogrodníková jako první z české výpravy postoupila na atletickém mistrovství světa v Eugene do finále. V kvalifikaci prvním pokusem hodila 60,59 metru a skončila šestá. Postup do světového finále byl naopak podle očekávání příliš vysoko pro čtvrtkařku Ladu Vondrovou, která v semifinále obsadila celkově 17. příčku výkonem 51,47 sekundy. Zaostala o více než tři desetiny za svým osobním rekordem z letošního mistrovství republiky.

Ogrodníková po dvou nepovedených závodech znovu překonala šedesátimetrovou hranici, což dnes dokázalo jen sedm oštěpařek. Vzhledem ke slabším výkonům, kdy se většina závodnic ani nepřiblížila limitu 62,50 metru, měla po dvou sériích své druhé kvalifikační skupiny prakticky finálovou jistotu. Ke třetímu hodu nenastoupila. "V posledních dnech jsem hodně nachlazená, tak jsem chtěla pošetřit síly. Jsem už opravdu hodně unavená. Ono se to načte docela brzo," řekla České televizi.

Úřadující vicemistryně Evropy se musela vyrovnat s vedrem v Eugene, kde je jasno s teplotami přes 30 stupňů ve stínu. "Kromě toho horka mi tady nic moc nevadilo. Pokud jde o ten vítr, tak já jsem si dneska našla takovou dobrou pozici, že jsem neházela moc vysoko a chytala jsem to lépe. Takže jsem s tím nějak moc nebojovala," pochvalovala si svěřenkyně Jana Železného.

Boj o medaile ji čeká v noci z pátku na sobotu českého času. "Půjdu si zchladit nohy, budu co nejvíce odpočívat, dám si nějaké dobré jídlo a něco sladkého," plánovala po úspěšné kvalifikaci. Před třemi lety skončila na MS jedenáctá, na loňské olympiádě se do finále nedostala.

Nejlepší výkon kvalifikace předvedla japonská svěřenkyně českého trenéra Davida Sekeráka Haruka Kitagučiová, která hodila 64,32 metru. Své sezonní maximum bouřlivě slavila. "Jsem opravdu šťastná za 64 metrů prvním pokusem, chci to předvést znovu ve finále," radovala se.

V kvalifikaci vypadla stříbrná olympijská medailistka z loňského roku Maria Andrejczyková z Polska, jež se ani při svém třetím letošním startu nepřiblížila šedesátimetrové hranici a výkonem 55,47 obsadila 21. příčku. Neuspěly rovněž domácí Maggie Maloneová a řecká vítězka Zlaté tretry Elína Tzéngkoová, které jako jediné z účastnic MS v této sezoně překonaly 65 metrů.

Vondrová byla o něco rychlejší než v rozběhu, ale svému maximu 51,13 z Hodonína se nepřiblížila. "Běželo se mi o hodně líp než v rozběhu, ale něco tomu chybělo. Škoda, ale myslím, že jsem předběhla některé papírově lepší soupeřky, některé zase předběhly mě. Hodnotím to ne pozitivně, ale ne úplně propadák," komentovala svůj výkon.

Semifinále rozběhla rychle, v polovině byla druhá, ještě sto metrů před cílem třetí. Nakonec ve svém běhu obsadila šestou příčku."Já jsem to takhle chtěla, protože v rozběhu jsem rozběhla hodně pomalu. Říkala jsem si, že nemám co ztratit, takže to kopnu. Ta poslední stovka sice nebyla ono, ale aspoň jsem si naběhla ten rychlejší začátek a myslím si, že až budu mít stoprocentní formu, tak i ta poslední stovka bude dobrá a mohlo by z toho být něco pěkného," doufala dvaadvacetiletá Češka. V srpnu jí čeká mistrovství Evropy. V semifinále MS měla z Evropanek sedmý čas.

Bez překvapení skončily semifinálové běhy na 400 metrů překážek. Všechny tři vyhrály medailistky z loňských olympijských her. Nejlépe si vedla světová rekordmanka Sydney McLaughlinová, která výkonem 52,17 zaostala jen o setinu za rekordem šampionátu obhájkyně titulu Dalilah Muhammadové. To byl v Dauhá 2019 světový rekord.

Poprvé od Londýna 2017 startovala na mistrovství světa dvojnásobná olympijská vítězka na 800 metrů Caster Semenyaová. Jihoafrická atletka kvůli příliš vysoké hladině testosteronu nesmí závodit na své hlavní trati, takže nastoupila do rozběhu na 5000 metrů. V něm měla daleko k postupu do finále. Výkonem 15:46,12 obsadila 28. příčku. Nejrychlejší žena rozběhů Letesenbet Gideyová z Etiopie, která po triumfu na desítce útočí v Eugene na vytrvalecký double, byla zhruba o 54 sekund rychlejší.

Oštěpař Veselý kvůli nemoci vzdal start na mistrovství světa Oštěpař Vítězslav Veselý se kvůli nemoci nezúčastní atletického mistrovství světa v Eugene. Bronzového olympijského medailistu z Tokia a světového šampiona z roku 2013 trápí zánět průdušek. Devětatřicetiletý závodník přišel o start na MS už před třemi roky v Dauhá, kde chyběl kvůli zranění odhodové ruky. V oštěpařské soutěži se představí jen Jakub Vadlejch, stříbrný olympionik z Tokia. Kvalifikace je na programu v noci na pátek. Podle šéflékařky české reprezentace Karolíny Velebové nedoléčil Veselý respirační onemocnění z mistrovství republiky v Hodoníně, kde před necelým měsícem poprvé v sezoně přehodil 80 metrů a díky výkonu 85,97 porazil letošní domácí jedničku Vadlejcha. "Trápí ho silná bronchitida, a i přes veškerou péči není schopen podat maximální výkon. Ihned po návratu má v plánu podstoupit podrobné pneumologické vyšetření a zahájení adekvátní léčby," uvedla Velebová na webu atletického svazu. Před cestou do Eugene se podle ní Veselý cítil dobře. "V průběhu letu do Spojených států se pravděpodobně nachladil z klimatizace, a to okamžitě zhoršilo jeho zdravotní stav. Již druhý den po příletu měl horečky. Testy na covid měl ovšem negativní a také hodnoty zánětlivých parametrů byly nízké," řekla Velebová. Po dlouhém zvažování se Veselý rozhodl start v Eugene vzdát a vrátit se domů, aby se uzdravil před srpnovým mistrovstvím Evropy v Mnichově. "Po příletu na tréninkový kemp jsem se necítil dobře. Věřil jsem, že se mi podaří směrem k samotné soutěži dát do kupy, ale to se bohužel nestalo," uvedl. Čínská diskařka Feng Pin na MS zaskočila favoritky a získala titul Čínská diskařka Feng Pin na atletickém mistrovství světa zaskočila favoritky a zvítězila výkonem 69,12 metru. Osobní rekord si hned v první finálové sérii vylepšila o více než tři metry. Dvojnásobná mistryně světa Sandra Perkovičová ani vedoucí žena letošních světových tabulek Valarie Allmanová na to nedokázaly zareagovat a skončily za asijskou vrhačkou na druhém a třetím místě. Osmadvacetiletá Feng Pin od vypuknutí koronavirové pandemie závodí takřka jen v Číně. Loni vyjela jen na olympijské hry, kde vypadla v kvalifikaci. V této sezoně startovala jen jednou v dubnu a pak až na světovém šampionátu. Z kvalifikace postoupila výkonem 64,01 metru, ale hned na úvod finále poslala disk o více než pět metrů dál. V čele zůstala až do konce soutěže a po pátém místě z MS 2019 tentokrát nečekaně vyhrála. Světovým titulem napodobila krajanku Li Jen-feng, která triumfovala v Tegu 2011. "Chtěla jsem tu předvést to nejlepší, co umím, ale takový výsledek jsem nečekala a jsem nadšená," radovala se vrhačka, jež obdobně jako mužský světový šampion Kristjan Čeh ze Slovinska závodí v brýlích. Dvaatřicetiletá Chorvatka Perkovičová si ve druhé sérii vylepšila sezonní maximum na 68,45, což jí přineslo stříbro. Je to její pátá medaile z MS, kde sbírá cenné kovy nepřetržitě od Moskvy 2013. Olympijská vítězka Allmanová za ní zaostala o patnáct centimetrů a musela se smířit s bronzem. Obhájkyně titulu Yaime Pérezová z Kuby obsadila sedmou příčku. "Podařilo se mi porazit největší letošní rivalku Valarii Allmanovou na její domácí půdě," pochvalovala si Perkovičová, ale zároveň přiznala, že porážku od Číňanky nečekala. "Ale jsem za Feng Pin ráda, protože si hodila velký osobák. Červený koberec si zasloužíme všechny," dodala olympijská šampionka z Londýna a Ria. Allmanová získala jako první americká diskařka medaili na MS, ale coby favoritka s letošním světovým a osobním maximem 71,46 byla zklamaná. "Mít medaili je fajn, ale je to hořkosladké. Nemohla jsem trefit velký hod," litovala. V závodě na 3000 metrů překážek získala Norah Jerutová první světové zlato pro Kazachstán, který reprezentuje od konce ledna letošního roku. Vítězka loňské Diamantové ligy diktovala tempo a měla dost sil i ve finiši čtyřčlenné skupiny. Vyhrála v rekordu šampionátu 8:53,02, kterým si upevnila pozici na třetím místě historických tabulek. Další medaile získaly Etiopanky Werkuha Getachewová (8:54,61) a Mekides Abebeová (8:56,08). O stupně vítězů bojovala ještě vedoucí žena světových tabulek Winfred Mutile Yaviová z Bahrajnu, ale po chybě na posledním vodním příkopu skončila stejně jako v Dauhá 2019 čtvrtá. "Na startu jsem měla obavy z kamarádek z Etiopie. Jsou to šampionky stejně jako já, tak jsem se jich bála. Pro vítězství jsem udělala všechno a nebylo to lehké," řekla nová mistryně světa původem z Keni. Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA): Finále: Ženy: 3000 m př.: 1. Jerutová (Kaz.) 8:53,02, 2. Getachewová 8:54,61, 3. Abebeová (obě Et.) 8:56,08, 4. Yaviová (Bahr.) 9:01,31, 5. Gegaová (Alb.) 9:10,04, 6. Frerichsová (USA) 9:10,59, 7. Prattová (Brit.) 9:15,64, 8. Coburnová (USA) 9:16,49. Disk: 1. Feng Pin (Čína) 69,12, 2. Perkovičová (Chorv.) 68,45, 3. Allmanová (USA) 68,30, 4. Van Klinkenová (Niz.) 64,97, 5. Vitaová (Něm.) 64,24, 6. Cáová (Portug.) 63,99, 7. Pérezová (Kuba), 8. Toljová (Chorv.) obě 63,07. Rozběhy a kvalifikace: Muži: 400 m - semifinále: 1. Norman (USA) 44,30. 800 m: 1. Arop (Kan.) 1:44,56. Ženy: 400 m - semifinále: 1. Millerová-Uibová (Bah.) 49,55, ...17. Vondrová (ČR) 51,47 - nepostoupila do finále. 5000 m: 1. Gideyová (Et.) 14:52,27. 400 m př. - semifinále: 1. McLaughlinová (USA) 52,17. oštěp: 1. Kitagučiová (Jap.) 64,32, ...6. Ogrodníková (ČR) 60,59 - postoupila do finále.