Česko má dostat z ropného embarga výjimku do poloviny roku 2024

Brusel/Praha - Evropská komise navrhla pro Česko výjimku z embarga na ruskou ropu do poloviny roku 2024, pro Maďarsko a Slovensko pak až do konce stejného roku. Po jednání velvyslanců unijních zemí to dnes novinářům sdělil diplomatický zdroj, podle něhož státy přes pozitivní vývoj zatím nedospěly ke konečné shodě na nových sankcích. Podle informací ČTK bude nyní unijní exekutiva dojednávat další záruky pro Budapešť a Bratislavu. Velvyslanci by se měli znovu sejít o víkendu. Aby embargo začalo platit, státy jej musí schválit jednomyslně.

Komise ve středu v rámci šestého balíku sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu navrhla do konce roku zcela ukončit dovoz ropy z Ruska. Návrh původně počítal s roční výjimkou pro Maďarsko a Slovensko, které jsou na klíčové energetické surovině z Ruska nejvíce závislé. Obě země však embargo odmítly podpořit s požadavkem výrazně delšího přechodného období. Čas na zajištění dostatečných zásob proudících Transalpinským ropovodem TAL z jihu Evropy si vyžádala i česká vláda.

Dnešní návrh jí dává výjimku do června 2024. Pokud by se podařilo kapacitu ropovodu navýšit dříve, má pro Česko začít platit embargo již před zmíněným datem. Podle zmíněného zdroje je pro nové výjimky týkající se trojice států mezi ostatními zeměmi jednoznačná podpora. Zbývá však dořešit záruky, že po odpojení ruských ropovodů budou mít dostatek ropy a vyhovující infrastrukturu. To se vedle zmíněné trojice týká také Bulharska, které též žádalo výjimku, podle komise však neuvedlo dostatečný důvod.

"Jsem přesvědčena, že tenhle balík zavedeme. Pokud to potrvá o den déle, potrvá to o den déle, ale posunuli jsme se správným směrem," prohlásila dnes předsedkyně komise Ursula von der Leyenová. Za krok správným směrem označil výjimku pro Česko premiér Petr Fiala.

O dobrou zprávu jde také podle oslovených odborníků. "Tato výjimka by měla přinést snad dostatečné množství času na změnu technologie našich rafinerií ze sibiřské sirnaté ropy na ropu obvyklou v rafineriích v západní Evropě. To je myslím adekvátní míra kompromisu, aby EK mohla nějaké další sankce přijmout ihned," řekl ČTK analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal.

Podle analytika XTB Jiřího Tylečka jde o "velkorysou výjimku". "Samozřejmě je před námi spoustu práce, abychom se stihli s novou situací vypořádat, ale o delší čas bychom snad ani v kontextu pomoci České republiky napadené Ukrajině žádat nemohli," uvedl Tyleček.

Podle zdrojů agentury Reuters komise v návrhu vyšla vstříc i námitkám několika jihoevropských zemí v čele s Řeckem, které nesouhlasily s podmínkami plánovaného zákazu přepravy ruské ropy tankery ze zemí EU. Místo původně navrhovaného měsíčního přechodného období nyní počítá s tříměsíční lhůtou.