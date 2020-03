Česko má 19 lidí s koronavirem, po návratu z Itálie karanténa

Praha - Kvůli obavám z dalšího šíření koronaviru musí všichni lidé s trvalým pobytem v Česku, kteří se od půlnoci z dneška na sobotu vrátí z Itálie, oznámit tuto skutečnost telefonicky, e-mailem či jiným neosobním kontaktem svému lékaři, který povinně rozhodne o dvoutýdenní karanténě. V mimořádném opatření o tom rozhodlo ministerstvo zdravotnictví. Momentálně je v Itálii podle odhadů 16.500 Čechů. Počet nakažených novým typem koronaviru stoupl v Česku na 19, během dneška přibylo sedm případů. Poprvé jsou mezi nakaženými i děti včetně ročního kojence. Tři z nakažených jsou v domácím léčení.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na večerní tiskové konferenci uvedl, že většina pacientů pobývala v Itálii, jedna nakažená v americkém Bostonu a jedna se nakazila od příbuzných v Česku. U žádného infikovaného není vážný průběh nemoci. Osm lidí se léčí v pražské nemocnici Na Bulovce, sedm v nemocnici v Ústí nad Labem a tři jsou doma. Poslední potvrzená pacientka je z Ústeckého kraje a také zůstává v domácím léčení. Byla na lyžařském zájezdu v Lombardii. Teprve se rozhodne, zda se přemístí do ústecké nemocnice.

"Jeden pacient je malé dítě, zhruba rok staré, které je kojeno. Proto jsme přistoupili k tomu, že zůstává v domácím léčení v domácí karanténě," přiblížil ministr. Vojtěch očekává, že v dalších dnech bude nakažených dál přibývat. Ministerstvo počítá s tím, že pokud bude u lidí průběh onemocnění mírný, budou se léčit doma. V pondělí aktuální situaci znovu posoudí Bezpečnostní rada státu.

Ministerstvo dnes nařídilo, aby všichni lidé z Česka, kteří se budou od soboty vracet z Itálie, zůstali na dva týdny v izolaci. Po návratu by měli informovat svého praktika, ten by je pak poslal do karantény a vystavil by jim neschopenku. Mimořádné opatření je zatím na neurčito. Lidé v karanténě budou mít nárok na nemocenskou, za porušení karantény hrozí pokuta až tři miliony korun, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání zástupců vlády s hejtmany. Povinná karanténa se nijak nedotkne lidí, kteří se vrátí z Itálie do soboty, nebo se už vrátili dřív. Dosud byla v karanténě v Česku víc než tisícovka lidí, nejvíc v Praze.

Podle náměstka ministerstva zdravotnictví Romana Prymuly by lidé bez příznaků mohli pracovat při izolaci z domova. Na tom by se ale měli domluvit se zaměstnavatelem před tím, než by volali svému doktorovi. Praktik by jim totiž jinak vystavil kvůli karanténě elektronickou neschopenku. Ty se pak dají obtížně stornovat, řekl dnes večer Prymula.

Premiér Babiš a ministerstvo zahraničí vyzvali Čechy, aby nejezdili nikam do Itálie, nejen do oblastí dosud považovaných za rizikové. Podle náměstka Prymuly jsou v Evropě čtyři země, kde se nákaza šíří nekontrolovaně, a to Německo, Španělsko, Francie a především Itálie. Většina Čechů v Itálii je momentálně v tamních oblíbených lyžařských střediscích, zájem je podle cestovních kanceláří také o Řím či Florencii, pobývají tam dlouhodobě také čeští studenti.

Nově budou nakažení novým typem koronaviru izolováni doma. Do nemocnic půjdou jen vážné případy. Stát přijal i další opatření, například rozšíří dezinfekční opatření kvůli koronaviru na všechna vlaková nádraží a Česká pošta bude distribuovat informační letáky o nákaze do všech 4,7 milionu domácností. Stát je připraven vytvořit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů kvůli opatřením, které kvůli koronaviru vyhlásil. Vláda se s hejtmany domluvila na pravidelných videokonferencích. Do dvou týdnů by měl centralizovaný nákup ochranných pomůcek zajistit potřeby ve zdravotnictví, pak se dostane i na sociální ústavy a domovy seniorů, které roušky a respirátory také shánějí. Celní správa oznámila, že chce vyrobit z asi 47.000 litrů zabaveného denaturovaného lihu dezinfekční prostředky, o výrobě jedná se soukromou firmou.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) dnes zveřejnil seznam osmi laboratoří, které mohou testovat podezřelé na nákazu koronavirem. Kromě Národní referenční laboratoře SZÚ pro chřipku a Zdravotního ústavu v Ostravě mohou vzorky testovat také laboratoře fakultních nemocnic v Hradci Králové, Praze-Motole a Brně, Nemocnice Na Bulovce a v Českých Budějovicích. Ze soukromých jsou na seznamu jen Laboratoře Agel v Ostravě.

Mezi už oznámenými případy nakažených novým typem koronaviru jsou rodiče z Prahy 6. Třídy jejich dětí ze ZŠ Emy Destinnové a Gymnázia Nad Alejí byly dnes poslány domů, stejně jako celá mateřská škola Terronská. O víkendu bude městská část preventivně dezinfikovat všechny školy a školky, uzavřít je nehodlá. Radnice dnes apelovala na rodiče, aby příští týden neposílali děti do základních a mateřských škol.

Zatímco počty nakažených koronavirem každým dnem v Česku rostou, plošná epidemie klasické chřipky v Česku už odezněla. To by mělo podle odborníků usnadnit testování na nový typ koronaviru. Bude totiž možné testovat všechny případy s podezřením na nákazu, což v době nachlazení a chřipek není možné.