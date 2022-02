Česko již opustila většina amerického vojenského konvoje

Praha/Rančířov - Česko již opustil téměř celý americký vojenský konvoj. Hranice se Slovenskem v noci na dnešek překročily dvě další jeho skupiny, na českém území tak zůstává jeho poslední malá část. Ze stanového tábora v Rančířově, kde zůstane před den, se na hraniční přechod v Břeclavi vydá dnes večer. Z Česka by měla odjet po půlnoci. ČTK to dnes řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Podle původních plánů měl celý konvoj opustit Českou republiku dnes nad ránem, jedna jeho část ale přijela v noci na pondělí do Česka se zpožděním. Aby nekomplikovala ráno provoz kolem Prahy v dopravní špičce, zůstala přes den v kasárnách na Ruzyni. Do stanového tábora v Rančířově na Jihlavsku, kde odpočívaly předchozí skupiny konvoje, tak dorazila až v pondělí večer. Znovu na cestu se vydá dnes večer, na Slovensko by měla jednotka dorazit po několika hodinách. Česko podle Dvořákové opustí ve stanoveném limitu 48 hodin.

Americký konvoj Českem projíždí od úterý, celkem se přes Českou republiku přesouvá zhruba 1200 vojáků s 500 kusy techniky. Míří ze své základny v Německu na cvičení na Slovensko. Americká armáda své jednotky přesunuje přes Českou republiku v rámci cvičení Saber Strike 2022. Trasa konvoje vede z Rozvadova po dálnicích D5, D0, D1 a silnici I/38 do Rančířova, po odpočinku pak opět po silnici I/38 na dálnici D1 a D2. Z Česka odjíždí přes břeclavský hraniční přechod.

Ze cvičení na Slovensku se američtí vojáci vrátí v druhé polovině března po stejné trase, k odpočinku opět využijí tábor v Rančířově.