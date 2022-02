Česko dodá Ukrajině další vojenský materiál za 400 mil.Kč

Praha - Česká vláda na dnešním zasedání schválila dodávku vojenského materiálu v hodnotě 400 milionů korun pro Ukrajinu. Novinářům to po zasedání kabinetu řekli premiér Petr Fiala (ODS) a ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Složení dodávky ministři nechtěli upřesnit, uvedli pouze, že nejde o lehké zbraně. Fiala řekl, že Česko je schopné materiál dopravit na Ukrajinu v řádu hodin, na převozu se již pracuje. Dříve v CNN Prima News uvedl, že přeprava by se měla uskutečnit dnes odpoledne.

Dnešní dodávka je vyšší než předchozí dodávka zbraní, kterou vláda schválila v sobotu. Ta měla hodnotu 188 milionů korun. Černochová v ČT řekla, že ukrajinská armáda obdrží dodávku schválenou v sobotu již za pár okamžiků. Armáda chvíli před tím na twitteru uvedla, že vlak se zbraněmi z Česka se už vykládá na místě určení.

"Pomáháme všude, kde to jenom jde. Včera (v sobotu) měl dlouhý telefonát pan premiér s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Jeho požadavek, prosba se dneska propsala do našeho usnesení, hlasování na vládě. Přesně pomáháme v duchu, v jakém nás Ukrajina žádá, jak potřebuje a budeme pomáhat dál," řekla Černochová.

Fiala uvedl, že obsah dodávky nemůže specifikovat z bezpečnostních důvodů. "Je to jiný typ zbraní, než jaký jsme schvalovali minule, nejedná se o lehké zbraně, ale věci, které může ukrajinský národ použít ke své obraně," řekl. Stát již na převozu pracuje, je schopný ho provést v řádu hodin, doplnil Fiala. Černochová uvedla, že i s ohledem na činnost ruských tajných služeb není možné zveřejnit všechny informace o dodávkách a jejich pohybu. "Není to tak, že bychom nechtěli být transparentní," řekla.

Černochová se dnes odpoledne sejde se zástupci velkých zbrojařských firem a státních podniků z resortu ministerstva obrany. "Chci od nich vědět, jaké máme jako ČR možnosti. Co můžeme ještě poslat na Ukrajinu, co můžeme nakoupit, abychom měli dostatek zásob a urychlili modernizaci," uvedla. Nynější ruská agrese na Ukrajině podle ní ukázala, že Česko musí být připravené. Nechtěla zatím upřesnit, jak by se mohl změnit rozpočet jejího ministerstva.

Telefonát se Zelenským podle Fialy nebyl standardním hovorem mezi státníky, kde zaznívají zdvořilostní věty. "Na to teď není čas, prezident je osobně terčem ruských útoků, stojí v čele svého národa, který bojuje," řekl. Ukrajinský prezident podle něj požádal o konkrétní pomoc a zbraňové systémy. "Zeptal se mě, za jak dlouho si můžeme zase zavolat, já během krátké chvíle dokázal zjistit, že tu pomoc poskytnout můžeme. Ve druhém telefonátu jsem mu tu pomoc slíbil," řekl Fiala.

Nabídku zbraní předložilo i ministerstvo vnitra, hlásí se i městské policie. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v sobotu uvedl, že kvůli složité byrokracii s vyskladněním a odepsáním zbraní nestihne jeho ministerstvo armádní zásilku. K pomoci se ale připojí v dalších dnech, naznačil.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v sobotu připravilo nákup i přepravu stovek tun pohonných hmot, které Česko daruje Ukrajině. Na twitteru to uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Mluvčí rezortu Vojtěch Srnka následně na dotaz ČTK sdělil, že ministerstvo zatím nebude z důvodu opatrnosti zveřejňovat bližší detaily. "Až to bude v takové situaci, že k tomu budu chtít dodat nějaký další detail, tak ho rád sdělím. Jedná se o dodávky arktické nafty a benzinu pro Ukrajinu," řekl dnes ministr Síkela.