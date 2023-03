Česko dál pomáhá zasaženým zemětřesením, v Sýrii třeba platí za odklízení trosek

Praha - České humanitární organizace po měsíci od zemětřesení v Turecku a Sýrii dále pomáhají v zasažených zemích. Člověk v tísni například nabízí lidem v Sýrii zaměstnání při odklízení trosek. Charita ČR zajišťuje provizorní přístřeší nebo latríny, aby se předešlo šíření chorob. Organizace to dnes uvedly v tiskových zprávách. Dále také pokračují veřejné sbírky na pomoc po zemětřesení, do kterých lidé v Česku poslali více než stovku milionů korun.

Zemětřesení postihlo 6. února jih Turecka a severozápad Sýrie. Oficiální údaje o počtu obětí stále rostou. Podle posledních informací tamních úřadů zemřelo v Turecku téměř 46.000 lidí a v Sýrii asi 7000. Zhruba 150.000 lidí bylo zraněno. V Sýrii navíc situaci komplikuje roky trvající občanská válka. Humanitární organizace z Česka v zasažených oblastech poskytly širokou škálu pomoci, od peněz a potravin přes zdravotnický materiál až po benzin pro záchranáře. Některé projekty pokračují i v současnosti a připravují se nové.

"V nadcházejících týdnech zahájíme v severozápadní Sýrii díky prostředkům Evropské unie projekt 'Cash for shelter', jehož cílem je, poskytnout lidem peníze na opravu jejich domovů a který pokryje zhruba 3000 lidí," oznámil Člověk v tísni. Peníze mají posloužit i k nákupu potravin, hygienických potřeb a dalších věcí. Organizace chystá také projekt "Cash for work", který má v Sýrii nabídnout lidem krátkodobé zaměstnání při odklízení trosek v okresech, kde jsou místní úřady přetížené a nemají vlastní kapacity na odklízení. V Turecku bude Člověk v tísni pokračovat v podpoře tamních nevládních organizací, v instalaci mobilních záchodů pro místní nebo v psychosociální podpoře.

V pomoci v Sýrii pokračuje také třeba Charita ČR. "Rozdáváme potraviny a hygienické balíčky, zajišťujeme provizorní přístřeší ve vytápěných stanech a instalujeme latríny se zásobárnami vody, abychom zabránili šíření epidemií," sdělila organizace. "Situace v severozápadní Sýrii byla velmi špatná už před zemětřesením. Letos je to 12 let od začátku války v Sýrii a na severozápadě země žijí na čtyři miliony lidí, kteří stále potřebují humanitární pomoc. Asi 1,25 milionu z nich už více než deset let přežívá ve stanech a provizorních přístřešcích," popsala situaci spolupracovnice Charity ČR z organizace Violet Neda Khanji. Pomoc po zemětřesení podle Charity ČR trvá také v Turecku.

Lidé v Česku mohou na pomoc po zemětřesení v Turecku a Sýrii nadále přispívat. Například ve sbírce Člověka v tísni se k dnešku nastřádalo podle organizace asi 95 milionů korun a další desítky milionů na sbírkových účtech dalších organizací. Na sbírku Člověka v tísni mohou lidé přispívat přes účet 51945194/0300. Charita ČR vybírá peníze na účtu 55660022/0800 s variabilním symbolem 118 a organizace ADRA na účtu číslo 66888866/0300 s variabilním symbolem 389. Český červený kříž má Fond humanity s číslem 333999/2700, do kterého lze poslat peníze na pomoc zemím po zemětřesení přes variabilní symbol 2301. Diakonie Českobratrské církve evangelické vybírá na účtu 292949292/0300 s variabilním symbolem 2023.