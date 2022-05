Česko dá dalších téměř 450 milionů Kč na humanitární pomoc Ukrajině

Varšava - Česká vláda dá dalších 18 milionů eur (zhruba 443 milionů korun) na humanitární pomoc Ukrajině. Dosud Česko poskytlo pomoc v hodnotě 22 milionů eur (přes 540 milionů korun). Na dnešní dárcovské konferenci ve Varšavě to oznámil ministr zahraničí Jan Lipavský. Během českého předsednictví v Radě Evropské unie v druhé polovině roku by podle něj Česko též mohlo uspořádat dárcovskou konferenci. Na té dnešní státy a organizace přislíbily celkem 6,5 miliardy dolarů (přes 150 miliard korun).

Lipavský řekl, že Česko společně s většinou světových zemí silně odsoudilo ozbrojený ruský útok na Ukrajinu a rozsáhlé útoky na civilní obyvatelstvo a infrastrukturu. "Zároveň odsuzujeme pokračující porušování mezinárodního humanitárního práva Ruskem," uvedl.

Od začátku ruské války na Ukrajině Česko poskytlo humanitární pomoc v hodnotě více než půl miliardy korun lidem v zemi i ukrajinským uprchlíkům v Moldavsku. "Vzhledem k pokračující válce a rostoucím potřebám bych rád potvrdil mobilizaci dalších 18 milionů eur na pokračující humanitární pomoc," oznámil šéf české diplomacie.

Lipavský v krátkém projevu též připomněl, že Česko přijalo více než 300.000 ukrajinských uprchlíků. Válka na Ukrajině a související humanitární a geopolitické důsledky také definovaly priority nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU.

"Jsme připraveni iniciovat komplexní program pro stabilizaci, rekonstrukci a odolnost Ukrajiny s regionálním přesahem do Moldavska a Gruzie," řekl. Pokud to situace dovolí, Česko by mohlo také zorganizovat dárcovskou konferenci, doplnil.

Na dárcovské konferenci pro Ukrajinu se vybralo 6,5 miliardy dolarů

Na mezinárodní dárcovské konferenci na pomoc Ukrajině ve Varšavě se vybralo 6,5 miliardy dolarů (152 miliard Kč), oznámil polský premiér Mateusz Morawiecki. Desítkami milionů eur na humanitární pomoc přispěla řada evropských zemí. Evropská komise pošle 200 milionů eur (asi pět miliard korun), informovala agentura Reuters.

"Vaše přítomnost tady ukazuje, že nejsme lhostejní k utrpení, které způsobuje tato brutální a neospravedlnitelná válka," řekl šéf polské vlády na úvod akce, kterou spolupořádají Polsko a Švédsko. Účastní se jí také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová či předseda Evropské rady Charles Michel. Morawiecki uvedl, že Ukrajina potřebuje každý den asi 12.000 tun humanitární pomoci, dostává ale zhruba jen čtvrtinu. Podle Evropské komise muselo kvůli vpádu ruské armády na Ukrajinu opustit své domovy zhruba osm milionů lidí, více než 5,3 milionu z nich uprchlo za hranice. Před začátkem ruské invaze 24. února žilo na Ukrajině 44 milionů lidí.

Zelenskyj: Ukrajina se musí přiblížit EU brzkým získáním postavení kandidáta

Ukrajina se musí přiblížit Evropské unii brzkým získáním postavení kandidáta na členství. Účastníkům dárcovské konference ve Varšavě to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se připojil přes videospojení. Nestačí podle něj sliby a perspektivy, nutné jsou praktické kroky.

Sjednocená Evropa může být silnou odpovědí na ruskou agresi, míní Zelenskyj. "Členství Ukrajiny v Evropské unii musí být absolutní skutečností. Nestačí sliby a perspektivy, ale praktické kroky. Vím, že jsme na tyto kroky připraveni, a vy to víte též," řekl prezident země, která už od konce února čelí ruské agresi.

Kyjev požádal o členství v EU krátce poté, co 24. února na Ukrajinu zaútočila ruská vojska. Žádost nyní zkoumá Evropská komise. Podle dřívějšího vyjádření zástupce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Ihora Žovkvy Kyjev předpokládá, že status kandidátské země Ukrajina získá na summitu EU 23. či 24. června.

Ukrajina podle Zelenského už nyní připravuje rozsáhlý plán poválečné obnovy. "Potřebujeme strategický mezinárodní podpůrný plán pro Ukrajinu, který bude analogický k Marshallovu plánu," poznamenal. Americký Marshallův plán pomohl obnovit západní Evropu po druhé světové válce.

"Bude to investice do stability celé střední a východní Evropy. Agresor bude vědět, že neprolomí sílu Evropy a všech svobodných zemí," uvedl Zelenskyj. Investice musí být rychlé a dostatečné, aby se miliony uprchlých Ukrajinců mohly vrátit domů, dodal.

"Brutalita ruské agrese šokuje svět," řekla šéfka Evropské komise Von der Leyenová i s ohledem na svou nedávnou návštěvu Kyjeva a Buče, kde byly povražděny stovky civilistů. "Rusko páchá válečné zločiny na každodenní bázi," uvedla.