Česko chce s Korejí spolupracovat na výzkumu a vývoji v elektromobilitě

Praha - Česko chce s Jižní Korejou spolupracovat ve výzkumu a vývoji produktů s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou elektromobilita, vodíkové technologie či jaderná energetika. Dnes to při příležitosti slavnostního otevření nové budovy korejského velvyslanectví v Česku řekl premiér Petr Fiala (ODS). Mezi největší korejské společnosti, které v Česku investují, patří společnost Hyundai. S výkonným ředitelem firmy Čongem Ui-sunem předseda vlády vpodvečer jednal ve Strakově akademii.

"Korea je jedním z našich nejdůležitějších obchodních partnerů. Korejské společnosti v naší zemi dosud investovaly asi tři miliardy dolarů," řekl český premiér.

K největším korejským investorům v Česku patří společnost Hyundai Motor Company. Podle informací na webu korejské ambasády investovala v Česku od spuštění své továrny v Nošovicích v roce 2008 přes 34 miliard korun.

"Oceňujeme investice firmy Hyundai v České republice a jsme připraveni podpořit další rozvoj výroby elektrických vozidel,“ prohlásil na jednání s ředitelem Hyundai Motor Group Fiala. Automobilka se v současnosti rozhoduje, kde bude investovat do nových výrobních kapacit bateriových elektrických vozidel. Česko podle tiskové zprávy úřadu vlády zároveň vidí potenciál pro spolupráci s firmou ve využití vodíkových technologií a malých nukleárních reaktorů.

Diplomatické vztahy navázaly Česko a Jižní Korea v roce 1990. Nyní patří tato asijská země v Česku k největším neevropským obchodním partnerům, zaujímá třetí místo po Číně a USA. Objem vzájemného obchodu roste.

Loni Korea do Česka dovezla zboží za 96,6 miliardy korun, což je zhruba o 3,6 miliardy Kč více než v roce 2018. S odkazem na data Českého statistického úřadu to uvedl portál agentury CzechTrade. Do Česka směřovaly převážně dopravní prostředky a komponenty k jejich výrobě, části motorových vozidel, zařízení k automatickému zpracování dat, elektrické přístroje či očkovací látky. Z Česka se do Koreje loni dovezlo zboží za 12,1 miliardy Kč, tedy o 1,4 miliardy Kč více než v roce 2018. Česko do Koreje vyváží třeba přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory, pneumatiky, mikroskopy, čerpadla, koloběžky a puzzle.

Korejské velvyslanectví v ČR nyní sídlí na nové adrese. Na pozemku v Pelléově ulici v Praze 6 vyrostla moderní budova, kam se úřad přesunul letos v létě. Zachovaná v souladu s požadavky památkářů zůstala i původní historická vila. Dokončení stavby proskleného objektu v Bubenči bylo původně naplánované na rok 2020, stavební práce ale pozdržela pandemie covidu-19. Slavnostního otevření nové budovy se dnes zúčastnili korejský ministr obchodu I Čchang-jang a velvyslanec Kim Te-čin.

V Jižní Koreji žije 52 milionů obyvatel, a stát ve východní Asii se tak řadí mezi nejhustěji zalidněné země. Je prezidentskou demokratickou republikou, v jejímž čele od letoška stojí prezident Jun Sok-jol. V ČR žije asi 2000 Korejců. Před pandemií covidu-19 navštěvovalo ČR ročně asi 400.000 Jihokorejců, což byl druhý nejvyšší počet návštěvníků z Asie.