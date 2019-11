Česko chce patřit mezi nejvyspělejší země světa

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček hovoří s novináři 7. října 2019 při otevření české národní expozice The Country For The Future na brněnském výstavišti, kde začal 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV).

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček hovoří s novináři 7. října 2019 při otevření české národní expozice The Country For The Future na brněnském výstavišti, kde začal 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV). ČTK/Šálek Václav

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo inovační strategii a razí vizi Czech Republic: the Country for the Future. Do konce roku má být hotova Národní hospodářská strategie.

Inovace a ještě jednou inovace. S cílem, aby se Česká republika stala zemí pro budoucnost, která bude do roku 2030 mezi dvacítkou nejvyspělejších ekonomik světa. Proto vznikla inovační strategie a ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s dalšími institucemi prosazuje motto a národní hospodářskou vizi Czech Republic: the Country for the Future.

Zároveň resort, ve spolupráci s dalšími klíčovými subjekty, připravuje navazující zásadní dokument – Národní hospodářskou strategii. Ta nastíní, kam se chce Česká republika v hospodářství v příštích zhruba deseti letech dostat. Řadu věcí se daří plnit už nyní.

„Pro budoucnost českého průmyslu je naprosto zásadní podpora aplikovaného průmyslového výzkumu a jeho propojení s praxí, což činíme historicky největší podporou, jak potvrdil ČSÚ, ve výši 1,93 procenta HDP,” říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. A dodává: „Českou republiku už neprezentujeme jako zemi příběhů, ale jako zemi pro budoucnost – Czech Republic: The Country for the Future. Zemi, kde podporujeme přidanou hodnotu. Nejsme a nechceme být pouze montovnou. Proto podporujeme související technické a duální vzdělávání, proto chystáme další podpůrné nástroje.“

S rozvojem inovací pomůže mimo jiné účelová podpora, například programy Trend či přímo The Country for the Future. Republika má také národní téma umělé inteligence a pracuje na tom, aby v zemi vzniklo evropské centrum excelence. Z loga inovační strategie Czech Republic: the Country for the Future se mezitím stal celonárodní brand České republiky, národní hospodářská značka.

Tento koncept nesmí chybět v připravované Národní hospodářské strategii (NHS). Tedy v zásadním dokumentu, který v tuzemsku řadu let chyběl. Vizi NHS chce MPO představit do konce letošního roku. Definovat bude klíčové segmenty české ekonomiky a vztahy mezi nimi. Celá strategie má obsahovat i konkrétní nástroje, časový harmonogram, finance a podobně. Její součástí bude rovněž Národní investiční plán. To vše sleduje posílení konkurenceschopnosti země, která stojí a padá s rozvojem obchodu, podnikatelského prostředí a průmyslu.

A která zohledňuje kvalitu a směřuje k technologické excelenci, nikoliv k nízkým cenám. „V Národní hospodářské strategii nám jde zejména o podporu neotřelých, inovativních a chytrých technologických řešení v různých oblastech hospodářství, nabídku služeb na míru a podobně,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Dejl. Zároveň připomíná: „Nebojme se konkurence. Čeští vědci, vývojáři i podnikatelé se už dnes směle vyrovnají světovému standardu, leckde patří mezi naprostou světovou špičku a lídry."

Výsledky se mají dostavit záhy. „Věřím, že to nebude dlouho trvat a z České republiky bude respektovaná a spolupracující země, která generuje a chrání své know-how,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvana Jirotková.

Na inovacích stejně jako na Národní hospodářské strategii pracuje řada lidí ze všech možných oblastí a koutů republiky. „Věřím, že budou pracovat nezávisle na tom, kdo je zrovna u moci. Ke klíčovým věcem nelze přistupovat stylem ‚Po nás ať přijde potopa’. Je třeba zachovat kontinuitu, dobré a kvalitní dál rozvíjet a posouvat dopředu. Tak, abychom Českou republiku mohli právem označovat jako zemi pro budoucnost,“ uzavírá vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.