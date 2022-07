Česko chce koupit americké stíhací letouny F-35 Lightning

Praha - České vojenské letectvo by mělo být v budoucnu vyzbrojeno americkými bojovými letouny F-35 Lightning. Vláda dnes rozhodla, že ministerstvo obrany zahájí s USA jednání o jejich pořízení. Na tiskové konferenci to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Vláda rozhodla na základě vojenského doporučení armády, řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Jednat bude do října 2023, pokud by se dohody nepodařilo dosáhnout, mohou být další způsoby řešení. Ministerstvo obrany chce pořídit 24 letadel, dosud má armáda 14 stíhacích strojů. Americké letouny v armádě nahradí švédské gripeny. Na jejich využívání má Česká republika smlouvu do roku 2027, využít poté může dvouletou opci.

Podle dřívějších odhadů expertů bude hodnota zakázky ve vyšších desítkách miliard korun, půjde tak nejspíš o nejdražší armádní nákup moderní historie.

Vláda dnes usnesením pověřila Černochovou k vyjednávání s americkou stranou do října 2023. "Pokud se do října 2023 nedohodneme, nezavíráme si cestu pro nějaké další způsoby řešení," uvedla ministryně. Sestaví meziresortní tým se zastoupením ministerstev financí, průmyslu a obchodu, zahraničí, armády a vlády. "Vyjednávání povedeme v tomto formátu a na konci října 2023, pevně věřím, že budu moci dát do vlády nějaké další rozhodnutí," dodala Černochová.

O výběru amerických letadel se spekulovalo delší dobu. Se svou nabídkou nedávno přišlo i Švédsko. Jeho velvyslanec Fredrik Jörgensen ČTK řekl, že Švédsko chce české armádě nabídnout bezplatný převod nyní používaných stíhacích letounů Gripen, možnost jejich modernizace a zároveň nákupu nejmodernější verze Gripen E. Ministerstvo obrany oznámení překvapilo, podle jeho vyjádření Česká republika oficiální nabídku nedostala.

Bez ohledu na výběr letounů se podle Černochové a náčelníka generálního štábu Karla Řehky bude muset modernizovat infrastruktura, například základna v Čáslavi. "I v rámci naší mobility, našich schopností máme za povinnost zajistit plochy pro to, aby tady letouny mohly přistávat," řekla ministryně s tím, že v budoucnu by letounů F-35 mohly v Evropě létat stovky.

"Museli bychom, i pokud bychom měli jiné stroje, infrastrukturu modernizovat a prakticky stavět nové dráhy. Technologie jde dopředu, do té infrastruktury se dlouhodobě neinvestovalo," dodala.

F-35 Lightning II bývá označován za nejmodernější sériově vyráběný stíhací letoun s potenciálem životnosti 30 až 40 let. Jde o letoun s technologií stealth, která má za cíl maximálně omezit jeho zjistitelnost radarem. Odborníci oceňují jeho přístrojové vybavení, díky němuž získává přehled o dění na bojišti a může komunikovat a spolupracovat se spřátelenou technikou. Podle Řehky není F-35 "jen stíhací letoun". "Jde o létající velitelské středisko představující kombinaci stíhacího letounu, prvku protivzdušné obrany, špičkového výzvědného a komunikačního pracoviště a zároveň je součástí široké sítě internetu strojů včetně bezpilotních prostředků, a tudíž dokáže provádět i úkoly, které jsou zcela mimo možnosti současných strojů," uvedl.

Nevýhodou jsou například oproti gripenům vysoké náklady na provoz. Gripeny v české armádě létají od roku 2005, Česko si je od Švédska pronajímá. Rozhodování o nových stíhacích letounech tehdy doprovázela podezření na korupci. Čeští stíhači mají k dispozici 12 jednomístných a dvě dvoumístná letadla. Nasazeni s nimi několikrát byli i při ochraně vzdušného prostoru spojenců na Islandu a v Pobaltí.

Podle ministerstva počet nyní používaných strojů již nestačí k plnění současných úkolů. "A vzhledem ke zhoršující se bezpečnostní situaci se bude objem plněných úkolů nadále zvyšovat," uvedl Jiří Táborský z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Výrobce F-35 Lockheed Martin ČTK sdělil, že je zájmem Česka o svůj stroj poctěn. "Poskytneme americké vládě veškerou podporu při jednáních o akvizici," uvedla firma v prohlášení, které ČTK poskytl Vít Šubrt z Cook Communications. "Jsme přesvědčeni, že F-35 přináší bezkonkurenční hodnotu jako nejschopnější letoun s nejnižšími náklady na životní cyklus a zároveň poskytuje nejsilnější dlouhodobé průmyslové a ekonomické příležitosti ve srovnání s jakoukoli stíhačkou na trhu," dodala firma.

Seznam Zprávy: Švédsko čekalo, že bude mít možnost představit nabídku gripenů Letouny Gripen budou podle Švédů splňovat požadavky českého letectva nejméně do roku 2040. Společnost Saab, která letadla vyrábí, čekala, že bude mít švédská vláda transparentní možnost představit svou nabídku. Uvedl to server Seznam Zprávy. Česká vláda dnes rozhodla, že ČR bude jednat o nákupu stíhacích letounů F-35 ze Spojených států. O záměru na pořízení F-35 vláda podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) rozhodla na základě doporučení armády. Ministryně má pověření jednat s americkou vládou do října 2023. Pokud by se nepodařilo dosáhnout dohody, mohou přijít na řadu další způsoby řešení. Ministerstvo obrany chce pořídit 24 letadel, dosud má armáda 14 stíhacích strojů. Americké letouny v armádě nahradí švédské gripeny. Na jejich využívání má Česká republika smlouvu do roku 2027, využít poté může dvouletou opci. Podle výkonného ředitele Saabu Micaela Johanssona bude gripenům v roce 2027 zbývat ještě více než polovina životnosti. "Gripen C/D bude i nadále vysoce schopným stíhacím letounem splňujícím všechny požadavky českého letectva minimálně do roku 2040," řekl serveru. Přechod na novou generaci Gripen E by podle něj neznamenal velké dodatečné náklady. Podle Černochové bylo nutné rozhodnout o letounech už nyní, protože se ceny techniky stále zvyšují a zároveň chybí výrobní kapacity a suroviny, což dobu dodání prodlužuje. "Předpokládali bychom, že jako dlouhodobý partner České republiky, se kterou úzce spolupracujeme na úspěšném programu Gripen, dostane i Švédsko možnost představit současné a budoucí možnosti letounu Gripen a že švédská vláda bude mít transparentní možnost představit její nabídku," uvedl Johansson. Saab ale podle něj chce s Českem dále spolupracovat. Podle dřívějších odhadů expertů bude hodnota zakázky na nové letouny ve vyšších desítkách miliard korun, půjde tak nejspíš o nejdražší armádní nákup moderní historie. F-35 Lightning II bývá označován za nejmodernější sériově vyráběný stíhací letoun s potenciálem životnosti 30 až 40 let. Jde o letoun s technologií stealth, která má za cíl maximálně omezit jeho zjistitelnost radarem. Odborníci oceňují jeho přístrojové vybavení, díky němuž získává přehled o dění na bojišti a může komunikovat a spolupracovat se spřátelenou technikou. Nevýhodou jsou například oproti gripenům vysoké náklady na provoz. Gripeny v české armádě létají od roku 2005, Česko si je od Švédska pronajímá. Kabinet dnes také projednal tendr na nákup 210 pásových bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun, který nabral několik let zpoždění. Výběrové řízení minulá vláda na konci svého funkčního období zastavila, protože podané nabídky nesplňovaly armádní požadavky. Ministerstvo obrany tři možné výrobce oslovilo s novými podmínkami tendru, dva z jeho účastníků je ale odmítlo. Vláda proto na základě právní analýzy rozhodla o zrušení výběrového řízení. Nově bude Černochová jednat přímo se švédskou vládou o nákupu strojů CV90 od výrobce BAE Systems. Ten nové podmínky v tendru akceptoval. Noví obrněnci nahradí ve výzbroji 7. mechanizované brigády letitá sovětská BVP.