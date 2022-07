Česko čekají tropické teploty, ve středu bude až 38 stupňů Celsia

Praha - Česko čekají tento týden tropické teploty, ve středu může být ojediněle až 38 stupňů Celsia. V pátek se mírně ochladí a bude maximálně kolem 30 stupňů, o víkendu by teploty mohly opět vystoupat až ke 35 stupňům. V týdenní předpovědi to uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vydal i výstrahu před vysokými teplotami. Nynější týden tak bude z nadcházejících čtyř nejteplejší, letní počasí bude pokračovat i později, vyplývá z měsíčního výhledu ČHMÚ. V tomto týdnu čekají meteorologové také málo srážek, víc by mělo pršet před koncem července.

Dnes se nejvyšší denní teploty držely kolem 30 stupňů Celsia, postupně se oteplí. V úterý meteorologové očekávají před den 30 až 34 stupňů, v severozápadní polovině Čech až 36 stupňů. Bude většinou jasno.

Středa bude podle meteorologů zřejmě nejteplejším dnem týdne. Teploty přes den vystoupají na 32 až 36 stupňů Celsia, v západní polovině Čech ojediněle až 38 stupňů. Bude jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost, na západě a severozápadě meteorologové očekávají ojedinělé přeháňky nebo bouřky.

Varování před velmi vysokými teplotami nad 34 stupňů Celsia bude platit od úterního poledne do středečního večera pro Plzeňský, Karlovarský, Ústecký kraj a západní část Libereckého kraje. Ve středu se velmi horké počasí rozšíří do zbytku republiky. Výjimkou bude Vysočina, kde by měly maximální teploty v polovině týdne dosáhnout 31 až 34 stupňů a udrží se tak pod hranicí takzvaného supertropického dne.

Ve čtvrtek bude teplo i v noci, nejnižší teploty klesnou jen k 20 až 16 stupňům Celsia. Přes den bude 27 až 31 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 32 až 36 stupňů. V pátek by se mohlo mírně ochladit a teploty by se mohly držet kolem 30 stupňů, o víkendu pak ale zřejmě opět vyšplhají nad tuto hranici. Srážky po celý týden očekávají meteorologové místy či ojediněle. Vítr povane převážně mírný.

"Po chladnější první polovině července přichází výraznější oteplení a nejtepleji bude pravděpodobně v prvním předpovědním týdnu (od 18. července)," uvedl ČHMÚ v měsíčním výhledu. V dalších třech týdnech by se průměrné týdenní teploty přes den měly pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. Období ode dneška do 14. srpna bude podle meteorologů jako celek teplotně nadprůměrné.

Průměrné budou nadcházející čtyři týdny z hlediska srážek, uvedl ČHMÚ. "Očekává se, že relativně nejméně srážek oproti dlouhodobému průměru se vyskytne v prvním předpovědním týdnu (od 18. července) a nejvíce ve druhém týdnu (od 25. července)," napsal. Zejména do konce července meteorologové předpokládají kvůli bouřkám větší regionální rozdíly v celkovém množství deště.

Pro období ode dneška do 14. srpna je dlouhodobý průměrný úhrn srážek 75 milimetrů. Dlouhodobá průměrná teplota v Česku v tomto období je 19,4 stupně Celsia. Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.