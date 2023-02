Česko čeká slunečný týden, v noci může být až minus 15 stupňů

Praha - Česko má podle meteorologů před sebou slunečný týden. Až do pátku by mělo být převážně jasno nebo polojasno. Teploty se budou přes den pohybovat většinou okolo nuly, v noci ale mohou padat hluboko pod ni, a to až na minus 15 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Slunečné a mrazivé počasí tak přichystá ideální podmínky zejména lyžařům. Vzhledem k jarním prázdninám mohou česká horská střediska očekávat vysokou návštěvnost. Už o víkendu vyrazily na svahy tisíce lyžařů.

Jasno nebo polojasno vydrží až do začátku víkendu. Výjimkou může být severovýchod Česka, kde má být v úterý postupně oblačno a zataženo. Už v úterý může k večeru začít na severovýchodě země slabě sněžit a ojedinělé sněžení tam potrvá i ve středu.

Denní teploty do středy zřejmě nevystoupají nad plus dva stupně Celsia. Mírně oteplovat se začne ve čtvrtek, kdy ČHMÚ očekává maxima na plus čtyřech stupních. Na konci víkendu už může být přes den až plus devět stupňů.

V noci ale bude po většinu týdně silně mrznout. V noci na úterý může být v údolích a při sněhové pokrývce až minus 15 stupňů. V noci na středu potom mohou klesnout teploty na minus 12 stupňů a v noci na čtvrtek na minus 11 stupňů. Pro část České republiky tak platí do středečního dopoledne výstraha před nízkými teplotami. Zejména v údolích se sněhovou pokrývkou v oblasti Českomoravské vrchoviny a hor na severu a východě země mohou teploty klesat pod minus 12 stupňů Celsia.

"V dalších dnech už budou mrazy mírnější," uvedli meteorologové. V nocích na pátek a sobotu budou teploty klesat většinou na minus šest až sedm stupňů, jen při slabším větru a sněhové pokrývce by se mohly dostat na minus devět stupňů. V noci na neděli už bude výrazně tepleji, mezi minus dvěma a plus třemi stupni.

Postupné oteplování bude pokračovat podle měsíčního výhledu počasí, který ČHMÚ dnes zveřejnil, i v dalších týdnech. Nejteplejší z nejbližších čtyř týdnů bude týden od 27. února do 5. března, kdy bude týdenní průměr nejnižších nočních teplot činit asi minus dva stupně a průměr nejvyšších denních teplot plus šest stupňů. Teploty v následujících týdnech budou podle ČHMÚ odpovídat dlouhodobému průměru pro toto období, ale objem srážek bude podprůměrný.