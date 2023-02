Česko čeká slunečný týden, teploty přes den budou okolo nuly

Praha - Česko má podle meteorologů před sebou slunečný týden. Až do pátku by mělo být převážně jasno nebo polojasno. Teploty se budou přes den pohybovat většinou okolo nuly, v noci ale mohou padat hluboko pod ni. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Slunečné a mrazivé počasí tak přichystá ideální podmínky zejména lyžařům. Vzhledem k jarním prázdninám mohou česká horská střediska očekávat vysokou návštěvnost. Už o víkendu vyrazily na svahy tisíce lyžařů.

Dnes může být podle meteorologů ještě oblačno, ale k večeru se bude vyjasňovat. Jasno nebo polojasno pak vydrží až do začátku víkendu. Výjimkou může být severovýchod Česka, kde má být v úterý postupně oblačno a zataženo, večer tam může i slabě sněžit.

Denní teploty by do středy neměly vystoupat nad plus dva stupně Celsia. Mírně oteplovat se začne ve čtvrtek, kdy ČHMÚ očekává maxima na plus čtyřech stupních, na konci víkendu už by to mělo být až plus devět stupňů. V noci bude v týdnu mrznout, minima mohou spadnout až na minus deset stupňů, v místech se sněhovou pokrývkou pak ještě níže.