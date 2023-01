Česko bude za týden znát jméno budoucího prezidenta

Praha - Česko bude za týden znát jméno nového prezidenta. Bude to bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel, nebo předseda a poslanec ANO Andrej Babiš. Výsledek jejich závěrečného duelu bude znám v sobotu 28. ledna odpoledne. Do té doby oba soupeři absolvují poslední mítinky a televizní debaty a ze zákona budou mít od pondělí do středy bezplatný hodinový prostor v České televizi a Českém rozhlasu pro svá poselství.

Česká televize začne příspěvky kandidátů vysílat v dvouminutových blocích v pondělí 23. ledna od 09:22 na programu ČT2 a od 09:44 na programu ČT1. S odvysíláním posledních bloků veřejnoprávní televize počítá ve středu 25. ledna ve 12:08 na programu ČT2 a ve 13:57 na programu ČT1. Podobně Český rozhlas využije všech tří dnů k odvysílání spotů na Radiožurnálu, Dvojce a na regionálních stanicích.

Pondělí je poslední den, kdy je možné zveřejnit průzkumy k prezidentským volbám. Výsledky volebního modelu má zveřejnit agentura Ipsos. Od úterý až do uzavření volebních místností v sobotu ve 14:00 bude platit ze zákona pod hrozbou sankce zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů.

Ve středu budou moci o prezidentovi rozhodnout voliči, kteří jsou v izolaci kvůli koronaviru. Stejně jako před prvním kolem voleb budou moci od 08:00 do 17:00 hlasovat z auta na stanovištích, jichž bude pět v Praze a po jednom v každém okrese. Volit budou moci lidé, kteří budou mít od lékaře nebo hygieniků potvrzení, že jsou v izolaci kvůli covidu. Prokázat se budou moci i věrohodným potvrzením o pozitivním testu na covid, případně vyplnit před hlasovací komisí čestné prohlášení o izolaci. Středa bude zároveň posledním dnem, kdy si budou moci lidé na obecních a zastupitelských úřadech osobně do 16:00 vyžádat voličský průkaz v případě, že budou hlasovat mimo domovskou obec.

Ve čtvrtek by mohli hlasovat klienti ústavů, které byly kvůli nákaze nemocí covid-19 uzavřeny. Před prvním kolem voleb ale žádný takový nebyl. Volební místnosti se otevřou na americkém kontinentu, kde kvůli časovému posunu začne finále o den dříve než v Česku. Hlasovat se bude v Americe od 14:00 do 21:00 místního času, jako první budou mít příležitost voliči v Brazílii, Argentině a Chile, a to od 18:00 středoevropského času. Ve stejném časovém rozpětí budou moci hlasovat ještě v pátek, kdy se ve 14:00 otevřou volební místnosti v Česku a většině Evropy.

Výsledky voleb budou vyhlášeny ve Sbírce zákonů pravděpodobně v úterý 31. ledna, o den dříve je projedná Státní volební komise. Od 1. do 10. února pak bude možné napadnout u Nejvyššího správního soudu průběh i výsledky obou volebních kol.

První volební kolo před týdnem vyhrál Pavel se ziskem zhruba dvou milionů hlasů a těsným náskokem před Babišem, který dostal přibližně o 23.000 hlasů méně. Na dalších místech skončili bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová se ziskem 777.000 hlasů a senátor Pavel Fischer s 377.000 hlasy. Oba se následně zapojili do Pavlovy kampaně. Pavla podpořili rovněž další neúspěšní kandidáti - senátor Marek Hilšer a podnikatel Karel Diviš. Pátý skončil v prvním kole poslanec Jaroslav Bašta s hnutí SPD, které nepodpořilo žádného z finalistů a doporučilo nevolit Pavla. Poslední místo v prvním kole obsadil podle očekávání bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima.