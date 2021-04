Česko bude hostit největší muzejní konferenci na světě - video

Poprvé v České republice se bude konat Generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM. V srpnu 2022 se jí zúčastní tisíce odborníků z muzeí a galerií jako Louvre, British Museum nebo petrohradská Ermitáž. Webinář ke konferenci Mezinárodní rady muzeí zde můžete zhlédnout ze záznamu.





Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

„Kromě obrovské prestiže to znamená i nevídanou reklamu českých muzeí po celém světě. Muzea jsou v turistické a komunitní infrastruktuře významnou součástí ekonomiky řady zemí. Konání generální konference v naší zemi představuje mimo jiné také nezanedbatelnou post-covidovou podporu službám. Rozvoj muzeí přináší i rozvoj celé společnosti,“ uvedla předsedkyně ČV ICOM Gina Renotière.

Mezinárodní rada muzeí ICOM rozvíjí spolupráci téměř 45.000 odborníků z oborů péče o kulturní dědictví a působí ve 138 zemích světa. Československo bylo v roce 1946 jednou ze zakládajících zemí a zanechalo v ICOM nesmazatelnou stopu. V 70. letech se stal prezidentem ICOM ředitel Moravského zemského muzea, prof. Jan Jelínek. V té době byla mimo jiné schválena aktuálně platná definice muzea nebo započalo pravidelné připomínání Mezinárodního dne muzeí, 18. května.

Hlavním tématem Generální konference ICOM v Praze bude Síla muzeí, tedy jak muzea ovlivňují oblasti jako je udržitelný rozvoj – enviromentální i ekonomický, budování občanské společnosti, nebo vývoj a využití nových technologií. Každá generální konference přináší nové vize, definuje odborná východiska a postupy, ale i aktuální etické hodnoty. Program bude probíhat společně i na jednotlivých odborných fórech mezinárodních výborů, kterých je 33 a patří k hlavním odborným platformám péče o kulturní dědictví na světě.

Přípravu konference, stejně jako celou společnost, ovlivnila pandemie covid-19. Poprvé se tak konference uskuteční v hybridním formátu – částečně fyzicky a částečně virtuálně.

„Je to pro nás všechny obrovská výzva. Hybridní formát pro tisíce účastníků je technologicky i technicky náročný a vyžaduje nalézání řady zcela nových řešení. Máme ale vůbec poprvé možnost zpřístupnit konferenci úplně všem. Těm, kteří do Prahy přijedou, ale i těm kteří z různých důvodů přijet nemohou. Naším cílem je dosáhnout původně plánovaného počtu 4500 fyzických účastníků přímo zde v České republice a zároveň alespoň stejný počet účastníků připojených vzdáleně. Jsme přesvědčeni, že je to možné,“ soudí ředitelka sekretariátu ČV ICOM Martina Lehmannová.