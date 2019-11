Česko a Slovensko budou spolupracovat na přípravě rychlodráhy

Valtice (Břeclavsko) - Česká republika a Slovensko budou spolupracovat na vybudování vysokorychlostní trati, která spojí Prahu s Bratislavou. Dohodli se na tom ve Valticích ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) se svým slovenským protějškem Arpádem Érsekem, oznámila ministerstva dopravy obou zemí. Ministři o spolupráci podepsali společné prohlášení. Cestování na trase by se podle Kremlíka mělo do roku 2030 zkrátit zhruba ze čtyř hodin asi na tři a půl, přibližně o 35 minut.

Trať by měla být součástí velkého železničního spojení mezi zeměmí V4. Už dříve byla kvůli přípravám trati vytvořena expertní skupina, ve které zasedají zástupci všech zúčastněných zemí, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Skupina má za úkol najít řešení technických parametrů trati. Výsledkem projektu by mělo být zkrácení doby cestování mezi Varšavou, Ostravou, Brnem, Prahou, Bratislavou a Budapeští.

"Slovensko si uvědomuje vysokou přidanou hodnotu tohoto projektu do budoucnosti. Posílíme tím konkurenceschopnost středoevropského regionu a poskytneme lidem možnost cestovat pohodlně, rychle a ekologicky," uvedl dnes po jednání Érsek.

Dnešní společné prohlášení zdůrazňuje potřebu rozvoje vysokorychlostní železniční trati a také tradičního vlakového spojení obou zemí.

Kremlík dnes po jednání rovněž uvedl, že informoval slovenského ministra o přípravách na spuštění nového mýtného systému v České republice, který začne fungovat od 1. prosince. Kremlík kvůli tomu Érseka požádal o pomoc při informování slovenských dopravců o nutnosti registrace do nového systému.

Dalším tématem dnešního jednání byla spolupráce obou zemí při vývoji autonomních, tedy samořízených vozidel nebo české přípravy vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Slovensko kvůli projektu vypracuje vlastní studii proveditelnosti, která by měla zkoumat efektivitu projektu pro naše východní sousedy.

V Česku se připravuje několik rychlodrah. Jejich výstavba by měla výrazně zvýšit kapacity současné železniční sítě a také zrychlit spojení na vytížených tratích. Správa železnic vybrala pět úseků, jejichž příprava by měla postupovat ve zrychleném režimu. Jde o úseky Praha Běchovice - Poříčany, dále Přerov (Prosenice) - Ostrava - Svinov na páteřním tahu mezi Prahou, Brnem a Ostravou a úsek Brno (Modřice) - Vranovice na tahu Brno -Vídeň/Bratislava a dva úseky trati mezi Prahou a Drážďany. Stavba prvního úseku by měla začít v roce 2025.

ČR a Slovensko by mohly spolupracovat pří nákupu armádních vozů

Česká a Slovenská republika chtějí více spolupracovat v oblasti obrany, například při nákupu armádních vozidel, ale také při výrobě munice. Novinářům to po jednání vlád obou zemí ve Valticích řekl slovenský premiér Peter Pellegrini. Podle něj to může vést k nižším cenám.

Pellegrini uvedl, že v oblasti obrany mluvili zástupci obou zemí například o možnosti recipročních nákupů, ale také o společných projektech. "Rádi bychom spolupracovali na společných projektech modernizace tanků a bude potřeba nákup nových obrněných pásových vozidel. Musíme se dohodnout, jak budeme postupovat," uvedl Pellegrini. Podle něj je v plánu také nákup dalších armádních vozidel. "Společným výsledkem by mohlo být, že když něco budeme kupovat dva, dokážeme vyjednat lepší ceny pro Českou i Slovenskou republiku," řekl Pellegrini.

Babiš a Pellegrini ve společném prohlášení zveřejněném na webu vyzdvihli nadstandardní úroveň spolupráce mezi ozbrojenými silami obou zemí. Spolupráce ve vyzbrojování by podle nich mohla mít přesah i na úroveň visegrádské skupiny (V4 - ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko). "V kontextu nadcházejícího českého převzetí velení na konci roku 2020 se naskýtá příležitost pro vojáky Armády ČR a Ozbrojených sil SR společně působit ve výcvikové misi EU v Mali zaměřené na boj proti terorismu a řešení nelegální migrace v místě původu," stojí v dokumentu.

Kromě obrany zástupci obou vlád probírali například i nedostatek zdravotnického personálu, možnost poskytovat v pohraničí zdravotní péči pro pacienty obou zemí, ale také daňové systémy obou zemí. "Za tímto účelem bude dále posílena reciproční výměna informací nezbytných pro správu daně z přidané hodnoty uplatňované při intrakomunitárních dodáních probíhajících mezi oběma státy," stojí v prohlášení.

Pellegrini i český premiér Andrej Babiš (ANO) zmínili, že na společné jednání české a slovenské vlády bylo málo času, podle Babiše by mohlo být jednání i na více dní.

Ministři vnitra ČR a SR probírali migraci či hybridní hrozby

Ministři vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a Denisa Saková probírali na schůzce české a slovenské vlády ve Valticích migraci, spolupráci při řešení hybridních hrozeb i vznik nové dohody o policejní spolupráci. V tiskové zprávě to uvedlo české ministerstvo. V případě migrace se Hamáček se Sakovou shodli na nutnosti najít nové řešení evropské migrační a azylové politiky.

Unijní přístup k migrantům by měl být podle ministrů založen na posilování spolupráce se zeměmi původu uprchlíků a zeměmi, kudy míří do cílových zemí, aktivním působení mimo území EU a ochraně unijních hranic. "Dlouhodobě máme stejný názor, a to nejen se Slovenskem, ale i v celé skupině V4, že nejúčinnější je pomáhat už na místech, kde problém s migrací vzniká. Rozhodně odmítáme jakýkoliv mechanismus povinných kvót," uvedl Hamáček.

Český ministr ocenil spolupráci u výměny informací v oblasti hybridních hrozeb. Se Sakovou se shodli také na potřebě brzkého uzavření nové smlouvy o policejní spolupráci. "Dohoda by měla upravit moderní formy policejní spolupráce, jako jsou například přeshraniční zásahy při bezprostředním ohrožení života či zdraví osob, spolupráci při dočasném znovuzavedení kontrol na hranicích nebo předávání osob mezi státy," uvedlo vnitro.