Českého slavíka mohou získat písničkář Tomáš Klus, rapper Řezník i Ortel

Praha - Vítězi znovuobnovené hudební ankety Český slavík 21 se mohou stát písničkář Tomáš Klus i rapper Řezník, kteří v minulosti měli s pořadateli spory. Uspět může také kontroverze vyvolávající zpěvák Tomáš Ortel a jeho skupina Ortel, jejichž kauza s neuznanými hlasy přivodila čtyřleté přerušení ankety. V nové kategorii Hip hop & rap, která je společná pro interprety i interpretky, se mezi 21 umělců z největším počtem hlasů zatím probojovala jen jedna žena, rapperka Sharlota. Vyplývá to průběžných výsledků hlasování, které zveřejnili pořadatelé.

Hudební fanoušci mohou hlasovat do půlnoci 5. listopadu na webu www.ceskyslavik.cz.

Anketa se vrací na hudební scénu po čtyřleté pauze s novou strukturou hlasování, jejímž autorem je prezident Českého slavíka 21 matematik a podnikatel Karel Janeček. V minulém hlasování za první místo dávali tři body, za druhé dva a za třetí jeden bod. "Principem hlasování D21 je, že každý volič má více hlasů. Konkrétně v Českém slavíku 21 může hlasující zvolit až pět interpretů, kterým chce dát svůj hlas. Pro sjednocení společnosti je v systému D21 důležité, že volič může vyjádřit své preference stejnou silou. To je důležité zejména v politice, kde kandidát, který rozděluje společnost, nedostane ty druhé a třetí hlasy. Šanci tak mají vyhrát sjednocující kandidáti, kteří dostanou hlasy i od toho, kdo volí někoho jiného," řekl ČTK Janeček, který je od roku 2013 autorem tohoto způsobu hlasování.

"Jelikož do konce hlasování zbývá už jen měsíc, rozhodli jsme se odhalit abecední seznam jednadvaceti interpretů, kteří se zatím umístili na čelných místech ve svých kategoriích. Podle dosavadních výsledků hlasování je velmi pravděpodobné, že mezi vítězi bude někdo právě z nich," sdělil ředitel ankety Jakub Horák.

Zájemci mohou v anketě Český slavík 21 hlasovat jako dřív v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Skupina a nově v kategorii Hip hop & Rap. Po skončení hlavního hlasování mohou zájemci od 6. listopadu hlasovat ještě v kategorii Objev roku. Pro tuto kategorii budou hlasující vybírat z předem nominovaných. Hlasy pro tyto hudební nováčky lze posílat až do poloviny galavečera, který se bude konat 19. listopadu v Hudebním divadle Karlín a živě ho odvysílá televize Nova.

V roce 2012 Klus porazil v anketě Český slavík Karla Gotta, později se rozhodl anketu bojkotovat kvůli údajné cenzuře kontroverzního rappera Martina Pohla vystupujícího pod jménem Řezník. Své fanoušky Klus požádal, aby mu do ankety hlasy neposílali. Přesto dvakrát skončil v kategorii zpěváků na druhém místě, ceremoniálu se však nezúčastnil.

Kapela Ortel, která je spojována s krajní pravicí, získala v roce 2017 v anketě Český slavík nejvíce hlasů v kategorii skupin. O zhruba 5000 hlasů méně získal Kabát. Bývalá pořadatelská agentura ankety Musica Bohemica však s poukazem na údajné porušení pravidel fair play označila za vítěze Kabát, zatímco Ortelu připsala body z loňského ročníku a uvedla ho na druhém místě. Při započítání všech zaslaných hlasů by se změnilo pořadí i v kategorii zpěváků - vítězem by zůstal Karel Gott, ale druhý by skončil Tomáš Ortel a až třetí Michal David, který si na slavnostním vyhlašování přišel pro stříbrného slavíka. O rok později oznámil Jaroslav Těšínský z tehdy pořádající agentury Musica Bohemica zrušení ankety.