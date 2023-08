České volejbalistky vypadly ve čtvrtfinále ME se Srbskem, prohrály 1:3 na sety

Brusel - České volejbalistky vypadly ve čtvrtfinále mistrovství Evropy. Tým úřadujících mistryň světa ze Srbska zaskočily v prvním setu, který ve vyrovnané koncovce vyhrály 26:24, ale nakonec prohrály 1:3. Druhou až čtvrtou sadu prohrály jednoznačně 17:25, 11:25 a 14:25.

Česká reprezentace se dostala mezi nejlepších osm evropských týmů poprvé od roku 2011. V boji o postup do semifinále tým podobně jako v závěru osmifinále s Ukrajinou táhla kapitánka Michaela Mlejnková, která nasbírala 19 bodů. V prvním setu Češky škodily Srbkám servisem a nenechaly si je utéct na výraznější bodový rozdíl. Před koncovkou sice prohrávaly 18:20, ale když dvakrát ubránily srbskou hvězdu Tijanu Boškovičovou a Mlejnková "složila", vyrovnaly na 21:21.

Srbky se vůbec nedostaly k setbolu. Český tým se po esu Mlejnkové dostal do vedení 24:23. Boškovičová sice útokem setbol odvrátila, ale pak poslala servis na jistotu jen do sítě a dala Češkám další šanci. Tu už si svěřenkyně Jannise Athanasopulose nenechaly ujít. Ela Koulisiani dobře podala a srbský nepřesný příjem nad sítí ztrestala Silvie Pavlová. "Byl to neuvěřitelný pocit a doufám, že i diváci si to užívali," svěřila se v nahrávce pro média Pavlová, která se do základní sestavy dostala po nuceném odjezdu Magdaleny Jehlářové do USA.

Češky v prvním setu získaly odměnu za dodržení taktiky. "Řekly jsme si, že do toho půjdeme odvážně a že je zkusíme trochu rozhodit z jejich komfortní zóny. To se nám v koncovce povedlo. Myslím si, že set se Srbkami se určitě počítá," uvedla pro Českou televizi nahrávačka Kateřina Valková.

Od druhého setu srbské volejbalistky zlepšily příjem a začaly často útočit středem. Za univerzálkou Boškovičovou, která nasbírala 33 bodů, byla jejich druhou nejproduktivnější hráčkou blokařka Maja Aleksičová. "Jejich blokařky jsou silnější a fyzicky disponovanější než ty naše. Bylo pro nás těžké takové hře čelit. Také začaly mnohem agresivněji podávat a pro nás bylo těžké bodovat," uvedl trenér Athanasopulos.

K Mlejnkové se další útočnice proti vysoké srbské obraně nepřidaly. Univerzálka Gabriela Orvošová proměnila v bod jen šest ze 34 nahrávek, Helena Havelková měla pět bodů. Drobnou šanci na další zdramatizování zápasu si Česko vybojovalo ve čtvrté sadě, kdy se přiblížilo na 10:11. Pak ale Srbky třikrát za sebou sestavily neprostupné bloky, opět odskočily a dominovaly.

Trenér Athanasopulos navzdory vyřazení svůj tým chválil. "Po zápase s Ázerbájdžánem nikdo nevěřil, že to můžeme dotáhnout do čtvrtfinále. Pro mě je to rozhodně úspěch," připomněl nečekaný debakl z úvodu turnaje. Cestu šampionátem ocenila i Valková. "Tento tým ukázal obrovskou vnitřní sílu. Když držíme spolu a makáme na každém balonu, tak ještě můžeme ukázat velké výsledky," řekla.

Srbky se v semifinále utkají s Nizozemskem. Další duel s vítězkami posledních dvou MS čeká české volejbalistky už 20. září, kdy na sebe tyto týmy narazí při olympijské kvalifikaci v Číně.

Srbsko - Česko 3:1 (-24, 17, 11, 14) Rozhodčí: Lopes Pinto (Portug.), Ewald (Něm.). Čas: 98 min. Diváci: 2923. Sestava a body ČR: Havelková 5, Pavlová 4, Orvošová 6, Mlejnková 19, Koulisiani 7, Valková 1, libero Digrinová - Hodanová, Brancuská 2, Pelikánová, Jedličková 1, Bukovská 1. Trenér: Athanasopulos. Nejvíce bodů Srbska: Boškovičová 33, Aleksičová 16, Stevanovičová 10.