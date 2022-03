České volejbalistky narazí na MS ve skupině na Brazílii a Čínu

Lausanne - České volejbalistky si na mistrovství světa zahrají v "jihoamericko-asijské" skupině D. Svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose budou hrát v nizozemském Arnhemu s Brazílií, Čínou, Japonskem, Kolumbií a Argentinou. Rozhodl od tom dnešní los, který byl kvůli vyřazení Ruska odložený a místo ve Varšavě se konal v Lausanne.

Šampionát žen se uskuteční od 23. září do 14. října v Nizozemsku a v Polsku. Češky se mezi 24 týmů dostaly ze světového žebříčku federace FIVB. Rusky, vyloučené kvůli invaze země na Ukrajinu, nahradilo z žebříčku Chorvatsko. Z každé ze čtyř šestičlenných skupin postoupí čtyři celky do dvou skupin ve druhé fázi, z které pak vzejdou dvojice pro čtvrtfinále.

"Určitě chceme na mistrovství světa předvést náš nejlepší možný výkon a cílem je postoupit do další fáze. Ve skupině nemáme žádného soupeře z Evropy, to je pro nás velmi nezvyklé a budeme se na to snažit co nejlépe připravit," řekl Athanasopulos v tiskové zprávě.

"Velmi kuriózní je neevropská skladba skupiny, v ostatních skupinách jsou vždy tři evropské reprezentace. Budeme se snažit přizpůsobit volbu soupeřů v přípravném období," řekl manažer národního týmu Miloslav Javůrek. "Cílem bude postup ze základní skupiny. Věřím, že účast na mistrovství světa bude pozitivní motivací pro začínající volejbalistky."

Losování se konalo online a Češky byly vylosovány jako první. Dostaly se do déčka k nasazeným Brazilkám, dvojnásobným olympijským vítězkám a finalistkám z loňských her v Tokiu. Jako poslední doplnily složení Číňanky, které jsou trojnásobnými olympijskými šampionkami. "Brazílie a Čína jsou favoritky nejen na první dvě místa skupiny, ale mají medailové ambice," řekl Athanasopulos.

"Japonsko je už mnoho let ve světové špičce, účastní se všech závěrečných turnajů. S ním se můžeme měřit, když předvedeme náš nejlepší výkon," dodal kouč českého týmu a k Argentině a Kolumbii dodal: "Věřím, že si to rozdáme o dvě postupová místa."

Naposledy se české volejbalistky zúčastnily mistrovství světa v Japonsku v roce 2010, kde obsadily pod vedením trenéra Jiřího Šillera patnácté místo. Lepšího výsledku dosáhl národní výběr po rozdělení Československa jen v roce 1994, v Brazílii byl tehdy devátý.

Los základních skupin:

Skupina A (Arnhem): Nizozemsko, Itálie, Belgie, Portoriko, Kamerun, Keňa.

Skupina B (Arnhem/Gdaňsk): Polsko, Turecko, Dominikánská republika, Korea, Thajsko, Chorvatsko.

Skupina C (Arnhem/Lodž): USA, Srbsko, Německo, Bulharsko, Kanada, Kazachstán.

Skupina D (Arnhem): Brazílie, Čína, Japonsko, Kolumbie, Argentina, ČR.