České volejbalistky na úvod MS vzaly Brazílii set, ale prohrály 1:3

Arnhem (Nizozemsko) - České volejbalistky na úvod mistrovství světa vzdorovaly favorizovaným Brazilkám. Stříbrným olympijským medailistkám z loňských her v Tokiu vzaly set, ale v nizozemském Arnhemu nakonec prohrály 1:3 po setech 20:25, 16:25, 25:22 a 18:25. Nejproduktivnější hráčkou českého týmu, který hraje na MS po dvanácti letech, byla s osmnácti body univerzálka Gabriela Orvošová.

České volejbalistky se po celý průběh zápasu prezentovaly obětavou obranou v poli a dobrými bloky, kterých měli za zápas celkem deset. Většinu duelu ale nebyly v útoku tak produktivní jako Brazilky v čele s kapitánkou Gabrielou Guimaraesovou, která jako smečařka nasbírala 24 bodů. "Nedokázali jsme ji zastavit, ale to je hráčka světové extratřídy," řekl v nahrávce pro média trenér Jannis Athanasopulos. Smečařce s přezdívkou Gabi sekundovala šestnáctibodová univerzálka Kisy Nascimentová.

V prvním setu české volejbalistky srdnatým výkonem smazaly úvodní manko a dotáhly se na 15:15. O chvíli později ale Brazilky pěti body za sebou odskočily na 21:16 a to bylo rozhodující. Náskok už si do konce sady pohlídaly.

Druhé dějství bylo na kurtu, který vznikl na zastřešeném fotbalovém hřišti, nejvíce v brazilské režii. Češky se nedokázaly prosadit v útoku, a když náskok výrazně narostl, poslal řecký trenér na kurt i náhradnice. Nakonec favoritky vyhrály o devět bodů.

Na začátku třetí sady se vrátila na kurt česká základní sestava, která se prosazovala především díky důležitým bodům smečařky Andrey Kossányiové. Ve třetí sadě zaznamenala kapitánka týmu pět ze svých sedmi bodů. Na liberu se stejně jako celý zápas činila Daniela Digrinová, naopak Brazilky udělaly několik nevynucených chyb v útoku. Češky se v koncovce dostaly do vedení a k proměnění druhého setbolu jim Priscila Moreiraová pomohla zkaženým servisem, který poslala daleko za zadní čáru.

Do čtvrté sady se ale Brazilky znovu zkoncentrovaly a vrátily se na vítěznou cestu. Další komplikace už nepřipustily a úvodní duel skupiny D ukončily. Trenér českého týmu výkon svých svěřenkyň ocenil. "Bojovali jsme, tlačili a dokázali jsme vyhrát set. Je to velmi důležité pro naše sebevědomí, že jsme schopni hrát i s těžkými soupeři," uvedl.

Hru dirigovala nahrávačka Kateřina Valková. "Myslím si, že jsme si splnily, co jsme chtěly, že půjdeme do prvního utkání odvážně a budeme solit servis. Byl za to pro nás jeden set. Ony pak trochu víc zabraly, přitlačily servis," uvedla. Orvošová bojovala s obranou, kterou v této reprezentační sezoně ještě nezažila. "Nejtěžší bylo smečovat přes bloky, protože v kvalifikaci, co jsme hrály, proti nám žádné takové bloky nebyly," poznamenala.

Další zápas čeká českou reprezentaci v pondělí od 14:15 proti Japonsku.

MS volejbalistek v Nizozemsku a Polsku: Skupina D (Arnhem): Brazílie - Česko 3:1 (20, 16, -22, 18) Rozhodčí: Yuri (Dom.rep.), Zsolt (Maď.). Čas: 107 min. Diváci: 1550. Sestavy a body: Brazílie: Guimaraesová 24, Da Silvaová 8, Nascimentová 16, Moreiraová 11, Gattazová 10, Carneirová 1, libero Nuňesová - Ratzkeová 1, Teixairaová, Santosová 1. Trenér: Guimaraes. Česko: Kossányiová 7, Koulisiani 5, Orvošová 18, Mlejnková 13, Šimáňová 5, Valková 4, libero Digrinová/Dostálová - Hodanová 2, Bajusz, Kojdová, Faltínová 2, Blažková. Trenér: Athanasopulos. Skupina A: Belgie - Portoriko 3:0 (15, 25, 15), Itálie - Kamerun 3:0 (10, 12, 16). Tabulka: 1. Itálie 1 1 0 3:0 75:38 3 2. Nizozemsko 1 1 0 3:0 75:39 3 3. Belgie 1 1 0 3:0 77:55 3 4. Portoriko 1 0 1 0:3 55:77 0 5. Keňa 1 0 1 0:3 39:75 0 6. Kamerun 1 0 1 0:3 38:75 0 Skupina B: Thajsko - Turecko 3:2 (-17, 29, -22, 19, 13), Dominikánská republika - Jižní Korea 3:0 (19, 12, 15). Tabulka: 1. Dominikánská republika 1 1 0 3:0 75:46 3 2. Polsko 1 1 0 3:1 96:82 3 3. Thajsko 1 1 0 3:2 110:111 2 4. Turecko 1 0 1 2:3 111:110 1 5. Chorvatsko 1 0 1 1:3 82:96 0 6. Jižní Korea 1 0 1 0:3 46:75 0 Skupina C: USA - Kazachstán 3:0 (16, 13, 22).