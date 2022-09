České volejbalistky i s jistotou postupu v kvalifikaci o ME přehrály Finsko

Tábor - České volejbalistky jsou v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2023 stále stoprocentní. Po nedělní výhře v Černé Hoře měly už jistou účast na finálovém turnaji, ale nezastavily se a v Táboře dnes porazily Finsko hladce 3:0 po setech 25:19, 25:18 a 25:21.

Řecký trenér Jannis Athanasopulos neriskoval a pro poslední domácí zápas v kvalifikační skupině B nasadil v českých barvách osvědčenou základní sestavu. Jen na liberu nastoupila Veronika Dostálová místo Daniely Digrinové. V úvodu Finky trápily české útočnice dobrou obranou na síti a vedly 14:11. To ale bylo z jejich strany vše. Domácí hráčky kolektivním výkonem otočily na 18:16 a první set dotáhly.

Ve druhé sadě Finky nestíhaly rychlé české kombinace a domácí odskočily na 13:7. Soupeřky se jim přiblížily, ale koncovka znovu patřila českému výběru. Ten pokračoval v suverénním výkonu i ve třetím setu.

Trenér Athanasopulos ocenil, jak české volejbalistky zvládly náročný program. "Po vítězství v Černé Hoře jsme nespali a cestovali až do dalšího odpoledne. Neměli jsme dostatek odpočinku, takže je velmi těžké holky přimět, aby se soustředily na další zápas. Zvláště, když už víme, že jsme se kvalifikovali. Holky to ale zvládly, od prvního bodu byly velmi soustředěné, přestože Finky hrály opravdu dobrý zápas," uvedl v tiskové zprávě.

Utkání mělo bouřlivou atmosféru díky tisícovce diváků, mezi nimiž měli početné zastoupení i příznivci hostujícího týmu. "Tím, že tu Finky měly fanoušky, pořád bylo něco slyšet a atmosféra byla hlasitá. Finové přijeli z basketbalu, protože v Praze hrají mistrovství Evropy, a atmosféře zápasu přidali," ocenila devatenáctiletá blokařka Ela Koulisiani.

Zatímco finští basketbalisté v úterý porazili Česko 98:88, pod vysokou sítí přišla dámská odveta. "Je to důležitá výhra, které si moc vážíme. Finky nám to nedaly zadarmo, tlačily na servisu i v obraně, takže to bylo opravdu těžké," dodala Koulisiani, které se dařilo především ve druhém setu a celkem zaznamenala šest bodů. Nejproduktivnější hráčkou zápasu byla s devatenácti body smečařka Michaela Mlejnková.

Po pěti kvalifikačních duelech má vedoucí Česko na kontě plný počet 15 bodů a jediný prohraný set. Na závěr ho v neděli čeká Island, který je outsiderem skupiny B.

Skupina B:

Česko - Finsko 3:0 (19, 18, 21)

Rozhodčí: Yener (Tur.), Hoger (SR). Čas: 80 min. Diváci: 1000.

Sestava a body ČR: Kossányiová 10, Koulisiani 6, Orvošová 12, Mlejnková 19, Šimáňová 3, Valková 4, libero Dostálová - Pavlíková.Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Finska: Kokkonenová 12, Laakkonenová 9, Korhonenová 7.

Island - Černá Hora 0:3 (-23, -20, -11). Tabulka: 1. ČR 5 5 0 15:1 400:289 15 2. Finsko 5 3 2 9:7 374:320 9 3. Černá Hora 5 2 3 8:9 353:369 6 4. Island 5 0 5 0:15 226:375 0