České kulturní projekty získaly loni z programu EK rekordních 10 mil euro

Praha - Grantový program Evropské komise (EK) Kreativní Evropa rozdělil v roce 2022 mezi české projekty rekordní částku přibližně deseti milionů eur (kolem 238 milionu korun). Více než 8,5 milionu eur (202 miliony korun) šlo do audiovize, 1,6 milionu eur (38 milionů korun) do projektů evropské spolupráce. Množství peněz, které získali žadatelé z filmového průmyslu, je čtyřnásobkem průměrné částky udílené v předchozích letech. Novinářům to dnes řekla vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Media Vlaďka Chytilová.

"To souvisí jednak s úspěšností českých žadatelů, jednak s vyššími částkami udělenými v okruzích, kde byla podpora určena na dva nebo tři roky. A také s novým způsobem vykazování výsledků, kdy je možné do celkové podpory pro ČR započítat i částky určené českým partnerům v projektech se zahraničním koordinátorem," uvedla Chytilová.

Filmoví producenti získali na vývoj 28 projektů 946.784 euro (22,52 milionu korun). Díky podpoře má vzniknout třeba televizní životopisná minisérie o české přemyslovské princezně s názvem Agnes (Já, Anežka) podle scénáře Terezy Brdečkové. Loni do kin přišlo několik filmů, které podporu na vývoj získaly v minulosti. Patřily k nim hrané filmy Il Boemo a Jan Žižka nebo dokument Adam Ondra: Posunout hranice. Letos mají premiéru dva již dříve podpořené filmy, český sci-fi film Bod obnovy a animovaný snímek Tonda, Slávka a kouzelné světlo. V okruhu Films on the Move, který se dříve jmenoval Selektivní podpora, získala podporu distribuce 20 evropských filmů částkou 324.840 euro (7,7 milionu korun).

V roce 2022 byla poprvé vyhlášena výzva v okruhu Vývoj videoher a imerzivního obsahu, která je nově otevřena nejen videoherním vývojářům, ale i produkčním společnostem. Podporu ve výši 150.000 euro (3,59 milionu korun) v?něm získala společnost Kube Games na videohru Imperiums New World.

Do okruhu TV and Online Content (televizní a on-line obsah) jsou kromě projektů určených pro TV vysílání nově zahrnuty i projekty pro online/VOD platformy. V tomto okruhu byly úspěšné dvě české společnosti v roli partnera, které na hrané seriály Families Like Ours a Hagen získaly celkem 1,34 milionu euro (31,9 milionu korun).

V programu Kreativní Evropa Media se udílí i podpora festivalům nebo projektům vzdělávání, kde byla loni udělena nejvyšší částka v dosavadní historii programu v ČR, a to na tři roky činnosti – 3,39 milionu euro (80,72 milionu korun) na pět projektů.

V části Kreativní Evropa Kultura jsou podle zástupců kanceláře vlajkovou lodí programu projekty evropské spolupráce. Dalšími oblastmi podpory jsou literární překlady, rozvoj nových talentů mimo svou zemi či podpora evropských orchestrů. Novinkou v současném období podpory jsou takzvané kaskádové granty. Jejich příjemci dále distribuují menší granty méně zkušeným subjektům – jde především o Culture Moves Europe, čtyřletý program na podporu mobility rozvoje tvůrců a kulturních pracovníků.

Kreativní Evropa je program EK na podporu kulturních a kreativních odvětví, kam patří scénická umění, výtvarné umění, literatura, hudba, film, televize, herní průmysl či kulturní dědictví. Skládá se z částí Media, Kultura a mezioborové části. V období 2021 až 2027 plánuje program rozdělit 2,44 miliardy euro, přes polovinu získá část Media.