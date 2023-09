České kluby se v žebříčku koeficientů UEFA přiblížily elitní patnáctce

Nyon (Švýcarsko) - České fotbalové kluby se po třech čtvrtečních výhrách v úvodních zápasech skupinové fáze pohárů výrazně přiblížily elitní patnáctce v žebříčku národních koeficientů UEFA. Tuzemské týmy se posunuly o dvě místa na 16. příčku a na 15. pozici, která jako poslední znamená pět mužstev v soutěžích UEFA, ztrácejí už jen 0,325 bodu. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříštího ročníku 2025/26.

Česko prožilo hodně povedené úvodní kolo skupinové fáze. Poprvé od prosince 2018 se stalo, že všechny tři tuzemské kluby v hlavní fázi pohárů v jednom týdnu zvítězily. Mistrovská Sparta v Evropské lize porazila Aris Limassol 3:2, Slavia ve stejné soutěži zvítězila 2:0 v Ženevě nad Servette a Plzeň v Evropské konferenční lize zdolala Ballkani 1:0.

Díky třem výhrám české kluby zapsaly do žebříčku 1,5 bodu a i díky tomu, že konkurentům se příliš nedařilo, snížily ztrátu na elitní patnáctku o 1,250 bodu. Vedle patnáctého Norska mají v dosahu i čtrnácté Dánsko a třinácté Srbsko, na které jim chybí už jen necelý bod. Oproti stavu před startem skupinové fáze pod sebe Česko v tomto týdnu dostalo Izrael a Ukrajinu.

Tuzemský fotbal má navíc ve hře trojici klubů, zatímco většině konkurentů v boji o patnáctku zůstali po kvalifikaci jen dva zástupci. Výjimkou je devatenácté Řecko, které ve skupinách reprezentují ještě čtyři celky. I tak ale Česko na jihoevropskou zemi v tomto týdnu získalo k dobru 0,300 bodu díky tomu, že do sezony vstupovalo s nižším počtem mužstvem.

V hlavní fázi se za vítězství udělují dva body a za remízu jeden. Zisk do žebříčku se pak dělí počtem zástupců daného státu v pohárové sezoně, v českém případě čtyřmi. Tuzemské kluby tedy za čtvrtečních šest bodů připsaly do celkového pořadí 1,5 bodu.

Aktuálně se hraje o nasazení do sezony 2025/26. Pro příští ročník 2024/25 už má Česko jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech. Jen čtyři týmy v soutěžích UEFA měl vedle této sezony tuzemský fotbal i vloni.

Pokud české kluby v dalším průběhu ročníku nepotká v pohárech kolaps, na elitní patnáctku by i podle specializovaných serverů měly bez větších potíží dosáhnout. Více než padesátiprocentní šanci jim výpočty dávají dokonce na umístění do 12. příčky, což by znamenalo pro čtvrtý tým účast v Evropské místo Konferenční ligy. Ještě slibnější vyhlídky má Česko pro další sezonu, neboť bude odečítat nepovedený ročník 2019/20. To by mohlo znamenat další výrazný posun a možnost bojovat dokonce o přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů.

První dvacítka pětiletého žebříčku národních koeficientů UEFA (rozhodující pro sezonu 2025/26):

Pořadí Země 2019/20 - 2022/23 2023/24 Celkem Počet týmů/počet týmů ve hře 1. Anglie 86,928 3,375 90,303 8/8 2. Španělsko 73,427 3,437 76,864 8/7 3. Itálie 69,284 3,857 73,141 7/7 4. Německo 67,267 3,928 71,195 7/7 5. Nizozemsko 51,300 4,400 55,700 5/4 6. Francie 50,581 3,250 53,831 6/6 7. Portugalsko 45,316 3,666 48,982 6/4 8. Belgie 34,400 4,800 39,200 5/5 9. Turecko 26,600 7,250 33,850 4/3 10. Skotsko 29,650 2,400 32,050 5/3 11. Rakousko 27,800 2,600 30,400 5/3 12. Švýcarsko 27,775 2,200 29,975 5/3 13. Srbsko 26,375 1,000 27,375 5/3 14. Dánsko 22,950 4,250 27,200 4/2 15. Norsko 23,625 3,250 26,875 4/2 16. Česko 22,550 4,000 26,550 4/3 17. Izrael 22,375 3,750 26,125 4/2 18. Ukrajina 23,900 1,900 25,800 5/2 19. Řecko 20,125 4,200 24,325 5/4 20. Chorvatsko 19,650 3,375 23,025 4/1