České kanoisty v premiérovém virtuálním SP trápila technika, ale novinku vítají

Praha - České závodníky při premiérovém virtuálním Světovém poháru pořádaném Mezinárodní kanoistickou federací (ICF) trápila technika. Na trenažérech, které měli připravené v loděnici v Praze - Troji, se objevila chyba zpomalující jejich skutečnou rychlost. Kvůli tomu končili až v závěru výsledkových listin. Nový formát ale považují za příjemné zpestření s potenciálem do budoucna.

Na chybu doplatil i olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec. "Měl jsem to jet devět minut, jel jsem patnáct minut, a to mě zastavili před cílem, takže nejsem úplně spokojený," uvedl v tiskové zprávě. "Myslím, že to má budoucnost, ale nějaké technické mouchy se musí vychytat. Věřím, že do budoucna se takhle můžou v zimě poměřit třeba juniorští závodníci se svými idoly, a tak to má být," doplnil.

Možnost zapojit se do akce se zdravými závodníky dostali parakanoisti. To ocenil i Miroslav Šperk, někdejší stříbrný medailista v hodu diskem z paralympiády, který začíná s novým sportem. "Byla to strašná dřina, bylo to dost dlouhé a šáhl jsem si, musím říct. Ale myslím, že to má potenciál. Že to pěkně a jednoduše propojí lidi z celého světa," řekl.

Do ženského závodu se zapojila Anežka Paloudová. Nabídku dostala až v pondělí a byla dost nervózní. "Nakonec nervozita opadla a se svým výkonem jsem spokojená, ač ten výsledek je kvůli technickým problémům nic moc. Těší mě, že jsem zvládla ujet něco takhle dlouhého na trenažéru," komentovala Paloudová závod dlouhý přibližně dva kilometry. Na vodě jezdí hlavně pětistovku a kilometr.