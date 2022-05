České kanoistky získaly na mistrovství Evropy bronz v závodě hlídek

Liptovský Mikuláš (Slovensko) - Trojice českých kanoistek Martina Satková, Gabriela Satková a Tereza Fišerová získala bronz v závodě hlídek na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Liptovském Mikuláši.

České reprezentantky v náročných větrných podmínkách nasbíraly celkem deset trestných sekund a od stříbrných Francouzek je dělilo 24 setin sekundy. Za vítěznou slovenskou trojicí Emanuela Luknárová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská zaostaly o 1,68 sekundy.

"Myslím, že to je super úspěch na ty podmínky, ve kterých jsme jely, že jsme to zvládly skvěle," uvedla Fišerová v tiskové zprávě.

V závodě mužů skončili Lukáš Rohan, Vojtěch Heger a Václav Chaloupka na šestém místě. Vyhrálo Německo, na které Češi ztratili devět sekund. Od medaile je dělilo téměř pět sekund.

"Cílem byla určitě medaile, protože loni na MS jsme jeli skvěle a jen těsně jsme nevyhráli," řekl Rohan.

V kvalifikaci kanoistů prošel do semifinále stříbrný olympijský medailista Rohan. Neuspěli Heger ani Chaloupka, kterého mimo postupové pozice odsunul dotek na předposlední brance.

"Obě jízdy jsem čistý čas měl dostatečně rychlý na postup, ale bohužel jsem neudržel jízdu čistou a to mě stálo postup do semifinále. Mrzí mě to hodně," prohlásil Chaloupka.

Mezi ženami postoupily obhájkyně stříbra Fišerová s Gabrielou Satkovou. Martina Satková vypadla a byla ráda, že si poté spravila náladu bronzem v hlídkách. "Jsem ráda, že jsem to holkám nepokazila, protože jsem se cítila extrémně pod své možnosti a jsem ráda, že to klaplo," uvedla.

Muži:

3xC1: 1. Německo (Tasiadis, Anton, Trummer) 107,94 (2), 2. Polsko -2,94 (4), 3. Španělsko -4,45 (4), ...6. ČR (Rohan, Chaloupka, Heger) -9,08 (6).

Ženy:

3xC1: 1. Slovensko (Luknárová, Paňková, Stanovská) 131,13 (2), 2. Francie -1,44 (12), 3. ČR (G. Satková, Fišerová, M. Satková) -1,68 (10).