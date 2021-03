České házenkářky si o MS zahrají proti Švýcarsku

Vídeň - České házenkářky se v play off kvalifikace o postup na prosincové mistrovství světa utkají se Švýcarskem, proti němuž budou papírovým favoritem. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného začnou dvojzápas 16., nebo 17. dubna doma, odvetu odehrají 20., či 21. dubna venku. Rozhodl o tom dnešní los ve Vídni.

Český tým byl mezi deseti nasazenými celky a vyhnul se papírově nejtěžším soupeřům. Los byl pro reprezentantky velmi příznivý, se Švýcarskem totiž ještě nikdy neprohrály. Oba soupeři se zatím vždy potkali pouze v přípravě a český celek si připsal pět vítězství a jednu remízu v roce 2003. V posledním vzájemném souboji předloni v listopadu na turnaji v Chebu Bašného svěřenkyně vyhrály 35:30.

"Los je pro nás přijatelný. V osudí byly týmy, které jsou silnějšími protivníky, byla tam ale i družstva slabší. Velmi silným soupeřem by byly například Rakušanky," uvedl v tiskové zprávě Bašný.

Švýcarky patří dlouhodobě k evropskému podprůměru. Výběr země helvétského kříže ještě nikdy v historii nestartoval na světovém ani evropském šampionátu.

"Švýcarský tým ale udělal za poslední roky velký progres. V první fázi kvalifikace teď remizoval s Běloruskem, a to v Minsku. To je velmi dobrý výsledek, Bělorusky mají dobrý tým," upozornil Bašný.

"Musíme si na ně dát velký pozor. Švýcarsko má plán rozvoje, program práce s mladými hráči a zlepšení se projevuje u ženských i mužských reprezentací. To se ukázalo i na mistrovství světa mužů v Egyptě, kam jeli Švýcaři jako náhradníci a vůbec se tam neztratili. Svou kvalitu nám ukázaly Švýcarky i na turnaji v Chebu," dodal Bašný.

I vzhledem k tomu, že se kvůli pandemii koronaviru hrají sportovní akce bez diváků, nepovažuje trenér za důležité, že jeho svěřenkyně začnou dvojzápas doma. "To je někdy označováno za nevýhodu. Podle mě to nevýhoda není, záleží na tom, jak si rozehrajeme první zápas. Je to 50 na 50. Navíc v situaci, že se hraje bez diváků, se výhoda domácího prostředí trochu stírá," poznamenal Bašný.

Češky na minulém mistrovství světa předloni nehrály po těsné porážce v play off s Černou Horou. Na šampionátu v roce 2017 národní tým překvapivě došel až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovil nejlepší výsledek v samostatné historii. Za působení Bašného postoupily reprezentantky na mistrovství světa ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku.

Šampionát bude hostit od 1. do 19. prosince Španělsko. Vedle něj už mají jistou účast i obhájkyně zlata Nizozemky a čtveřice z loňského Eura Norsko, Francie, Chorvatsko a Dánsko.

Los play off:

ČR - Švýcarsko, Turecko - Rusko, Slovinsko - Island, Slovensko - Srbsko, Ukrajina - Švédsko, Rakousko - Polsko, Maďarsko - Itálie, Rumunsko - Severní Makedonie, Portugalsko - Německo, Černá Hora - Bělorusko.