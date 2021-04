České házenkářky rozehrají proti Švýcarkám play off o MS

Zubří (Vsetínsko) - České házenkářky v sobotu v Zubří úvodním domácím zápasem rozehrají dvojutkání play off kvalifikace o postup na prosincové mistrovství světa proti Švýcarsku. Odveta je na programu v úterý v Gümlingenu. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného jsou velkým favoritem, kouč ale varuje, že se výběr helvétského kříže v poslední době výkonnostně posunul.

Český tým byl při losu nasazený a vyhnul se papírově nejsilnějším soupeřům. Švýcarky ještě nikdy nestartovaly na světovém ani evropském šampionátu. "Ten tým na první pohled vypadá hratelně, nechci se zbavovat role favorita, tím určitě jsme. Ale jejich tým není vůbec špatný. Jen to málokdo ví, neměli moc šancí to ukázat," uvedl v on-line rozhovoru Bašný.

"Mají nastavenou novou koncepci. Jejich federace si jde za svým, ať už u mužské či ženské reprezentace. Chystají se hlavně na evropský šampionát v roce 2024, který budou pořádat. Jdou si za tím," podotkl český trenér.

Národní tým se Švýcarkami ještě nikdy neprohrál. Oba soupeři se zatím vždy potkali pouze v přípravě a český celek si připsal pět vítězství a jednu remízu v roce 2003. V posledním vzájemném souboji předloni v listopadu na turnaji v Chebu Bašného svěřenkyně vyhrály 35:30.

"Hráli jsme s nimi tři roky po sobě v Chebu. V prvním zápase to nebyl vůbec žádný soupeř, v druhém zápase to bylo od nich lepší. A třetí zápas jsme sice vyhráli, ale bylo to jen o pět branek," upozornil Bašný.

"Soupeř není slabý, je dobrý a myslím, že to ukáže. Máme tým na to, abychom se zhostili role favorita a přešli přes ně, ale na místě je veliká opatrnost. Budeme muset hrát hodně dobře, abychom postoupili," dodal.

Češky na minulém mistrovství světa předloni nehrály po těsné porážce v play off s Černou Horou. Na šampionátu v roce 2017 národní tým překvapivě došel až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovil nejlepší výsledek v samostatné historii. Za působení Bašného postoupily reprezentantky na mistrovství světa ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku.

"Jsme favorit. Máme určitý respekt, ale pokud chceme na mistrovství světa něco hrát, musíme takové soupeře porážet. Švýcarky se hodně zlepšily, ale my máme kvalitní tým a budeme jednoznačně chtít postoupit. Myslím, že je to v našich silách," uvedla česká křídelní hráčka Kristýna Mika.

Šampionát bude v prosinci hostit Španělsko. Postup na mistrovství světa je pro národní tým o to důležitější, že v evropské kvalifikaci mu los přisoudil skupinu "smrti" s dvěma medailistkami z posledního Eura Francií a Chorvatskem. "Já o tom tak možná uvažuji, ale hráčky určitě ne. Ty hrají teď kvalifikaci na mistrovství světa a co bude za 14 dní, to teď neřeší. Evropská kvalifikace začne až v říjnu," poznamenal Bašný.

Zápas v Zubří začne v sobotu ve 20:10 a kvůli opatřením proti koronaviru se odehraje bez diváků.