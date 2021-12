České házenkářky na MS zahájí osmifinálovou skupinu zápasem proti Korejkám

Granollers (Španělsko) - České házenkářky dnes na mistrovství světa ve Španělsku vstoupí v 15:30 zápasem s Koreou do šestičlenné osmifinálové skupiny. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného se pokusí navázat na pondělní těsnou výhru nad Slovenskem, kterou si zajistily postup ze základní skupiny. Favoritem jsou ale úřadující asijské šampionky a čtvrtfinalistky letošních olympijských her.

V dalších zápasech osmifinálové skupiny nastoupí Češky v pátek proti Dánsku a v neděli proti Kongu. Bašného svěřenkyně prošly ze základní skupiny z třetího místa a do další fáze si nepřenesly žádné body. Z šestičlenné osmifinálové skupiny postoupí do vyřazovacích bojů jen první dva týmy, na které reprezentantky už teď ztrácejí čtyři body. Češky mají jen teoretickou šanci na čtvrtfinále.

"Hrát druhou fázi šampionátu nahoře a nehrát Prezidentský pohár (pro poslední týmy ze základních skupin) je trošku vysvobozující, co se týká stresu a nervů. Můžeme hrát klidněji. Postupujeme s nula body, dál jdou už jen dva týmy. Dostat se na první dvě místa je spíše jen v teoretické rovině. Naše cíle tak budou jiné. Pokusíme se vyhrát co nejvíce zápasů, zkvalitnit naši hru. Každý soupeř bude mít jiný styl a my se budeme koncentrovat na to, abychom byli schopni hrát proti těmto různým typům házené," řekl v nahrávce pro média Bašný.

"Nikdo Prezidentský pohár hrát nechtěl. Já měla trochu vyšší cíle než postup ze základní skupiny. I když teď nemáme žádný bod a je malá pravděpodobnost, že bychom si mohly zahrát čtvrtfinále, tak tu pořád je. Snažím se furt věřit v to, že čtvrtfinále vyjde, budeme pro to dělat maximum," uvedla spojka Markéta Hurychová.

Český tým se v samostatné historii utkal s Koreou jen v roce 1997, kdy na světovém šampionátu prohrál 26:29. O dva roky dříve získal středeční soupeř národního celku na MS zlato, před 18 lety vybojoval bronz. Korejky pětkrát za sebou ovládly asijský šampionát a desetkrát po sobě nechyběly na olympijských hrách. V letech 1988 a 1992 získaly pod pěti kruhy zlatou medaili.

Na probíhajícím mistrovství Korejky porazily Kongo a Tunisko a v pondělí prohrály s Dánskem 23:35. "S Koreou jsme se zatím nepotkali za dobu, co vedu národní tým. Některé z hráček proti Korejkám možná nastoupily na akademickém šampionátu, ale to byl pochopitelně úplně jiný výběr. Je to klasická asijská rychlá, běhavá házená," uvedl Bašný.

"Můžeme čekat rychlou házenou, protože styl, který Korejky hrají, je hodně běhavý. Hodně chodí do rychlých přechodů, hrají spíše jedna na jednu. Nebudou to hráčky, které budou střílet z 11 metrů. Bude to trošku náročnější zápas, ale těšíme se konečně na nějaký zápas proti soupeři, který nebude z Evropy. Doufám, že otevřeme tu skupinu vítězně," dodala Hurychová.

Její tým se dnes z Valencie přesunul do Barcelony, poblíž které leží město Granollers, kde se bude osmifinálová skupina hrát. Cesta trvala čtyři hodiny. Středeční zápas s Koreou začne v 15:30.

Na minulém mistrovství světa předloni reprezentantky chyběly, ale před čtyřmi lety nečekaně došly až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovily nejlepší výsledek v samostatné historii. Za působení Bašného postoupily Češky na MS ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku.