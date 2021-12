České házenkářky na MS vyzvou v přímém souboji o postup ze skupiny Slovensko

Llíria (Španělsko) - České házenkářky v pondělí odehrají na mistrovství světa ve Španělsku závěrečný třetí zápas základní skupiny E proti Slovensku, který bude přímým soubojem o postup. Svěřenkyně trenéra Jana Bašného v úvodních dvou duelech proti favorizovaným týmům Německa a Maďarska stejně jako bývalý federální partner nebodovaly, vzhledem k lepšímu skóre jim stačí i remíza. Reprezentantky myslí jen na vítězství.

Pokud Češky neprohrají, postoupí z třetího místa čtyřčlenné skupiny do další fáze turnaje. V ní by je čekaly další tři zápasy v jedné ze čtyř šestičlenných skupin. V případě porážky se Bašného svěřenkyně propadnou do tzv. Prezidentského poháru pro celky z posledních míst v základních skupinách.

"Čekám nervózní zápas. Půjde o postup do další skupiny mezi dvěma týmy, jejichž zápasy jsou vždy speciální. Od rozdělení Československa je tam vždy zvláštní rivalita, i kdyby nešlo o postup," uvedl Bašný pro česká média.

"Očekávám tak spíše boj než házenou. Je na nás, abychom tento boj převedli do kvalitní házené a snažili se hrát naši hru. Jsem přesvědčen, že co se týká kvality naší hry, jsme schopni ten zápas vyhrát," doplnil Bašný.

Se Slovenkami se český celek na velké akci neutkal od roku 1995 a tehdejší remízy 24:24 na světovém šampionátu. Bývalí federální partneři na sebe naposledy narazili ve třech přípravných zápasech před třemi lety - dvakrát zvítězil Bašného tým a jednou se soupeři rozešli smírně.

"Náš i slovenský tým je sestaven z jiných hráček, Slovensku se navíc vyměnili trenéři. Vycházíme proto ze zápasů, které odehrály Slovenky tady a v říjnu v kvalifikaci. Jejich výhodou je, že většina týmu hraje v jednom klubu, takže jejich spolupráce je mnohem propracovanější. Trénují spolu denně," podotkl Bašný.

Český tým na úvod šampionátu podlehl Němkám 21:31, v sobotním zápase s Maďarskem pak po zlepšeném výkonu prohrál o tři góly. Proti Slovensku bude poprvé na turnaji v roli favorita. "Zvládneme to. Připouštíme si, že to tak je. Dáme do toho všechno, stejně jako jsme daly v předešlých zápasech," uvedla křídelnice Adéla Stříšková.

Působí v Mostu a řadu soupeřových hráček zná z česko-slovenské interligy. "Určitě jsme si mohly přípravu rozebrat na videu, hráčky zároveň známe z domácí soutěže. Můžeme se radit a je to pro nás výhoda," mínila Stříšková.

"Slovenky to mají půl na půl jako u nás. Některé hrají česko-slovenskou ligu a pak tam mají hráčky působící v zahraničí. Samozřejmě se s nimi známe nejlíp, když to porovnám s Němkami nebo Maďarkami. Bude to zápas o všechno," dodala česká kanonýrka Markéta Jeřábková, která se proti Maďarsku blýskla 10 brankami.

Slovenky startují na velké akci poprvé od roku 2014, na světovém šampionátu pak po dlouhých 26 letech. Český tým na minulém MS předloni chyběl, ale před čtyřmi lety nečekaně došel až do čtvrtfinále a konečným osmým místem stanovil nejlepší výsledek v samostatné historii. Za působení Bašného postoupily reprezentantky na mistrovství světa ještě v roce 2013, kdy obsadily 15. příčku.

Utkání začne v pondělí v 18:00.