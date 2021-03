České fotbalisty čeká před Eurem přípravný zápas s Albánií

Praha - Čeští fotbalisté sehrají poslední přípravný zápas před mistrovstvím Evropy 8. června doma s Albánií. Ještě předtím je čeká jiný přípravný duel během kempu, soupeř je zatím v jednání. Fotbalová asociace ČR o tom informovala v tiskové zprávě.

"Chtěli jsme hrát doma a navíc právě 8. června, protože nám to tak vyhovuje z hlediska přípravy na mistrovství Evropy," řekl manažer národního týmu Libor Sionko. "Z tohoto důvodu se okruh možných soupeřů zužoval, ale Albánie těmto podmínkám vyhověla. Je to tým, který šel v poslední době výsledkově nahoru. Neprohrál posledních pět zápasů a vyhrál svou skupinu Ligy národů, takže postoupil do ligy B," uvedl bývalý záložník.

Samostatná česká reprezentace se s Albánií ještě neutkala, zatímco československý výběr s ní hrál pětkrát a připsal si tři výhry a dvě prohry.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého vstoupí do letošního roku na konci března třemi kvalifikačními zápasy o postup na světový šampionát 2022. Nejprve se představí v Estonsku, poté doma s Belgií a následně ve Walesu.

Euro načnou 14. června v Glasgow proti domácímu Skotsku, ve skupině čekají i Chorvatsko a Anglie. Na podzim budou pokračovat v kvalifikaci o mistrovství světa a odehrají další dvě přípravná utkání. V září se doma představí s Ukrajinou, listopadový soupeř teprve bude oznámen.