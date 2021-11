České florbalistky budou útočit na MS na druhou medaili

Praha/Uppsala (Švédsko) - České florbalistky čeká další pokus o zisk historicky druhé medaile na mistrovství světa od bronzu v roce 2011 v St. Gallenu. Před dvěma roky v Neuchatelu týmu kouče Saschy Rhynera cenný kov těsně unikl a od soboty bude bojovat s omlazeným týmem o stupně vítězů ve švédské Uppsale. Do turnaje Češky vstoupí v sobotu od 19:30 proti Švýcarsku. Druhý duel v základní skupině A čeká Rhynerův výběr v pondělí od 19:00 proti Polsku a o den později od 13:00 nastoupí proti Lotyšsku.

"Se Švýcarskem je to souboj o první místo ve skupině. Já jsem osobně ráda, že začínáme mistrovství světa hned zostra a myslím, že nám to pomůže. Potom Polsko a Lotyšsko..., nesmíme nic podcenit, ale myslíme teď na Švýcarsko," řekla kapitánka české reprezentace Eliška Krupnová.

V základní skupině B se představí Švédsko, Finsko, Slovensko s českým trenérem Michalem Jedličkou a Německo. První dva týmy ze skupin A a B postoupí přímo do čtvrtfinále, další čeká předkolo play off proti nejlepším ze skupin C a D. Turnaj vyvrcholí zápasy o medaile v neděli 5. prosince.

"Švýcarky mají silný tým se zkušenými hráčkami i ze švédské ligy. Odehráli jsme s nimi spoustu zápasů. S Polskem jsme taky hráli a musíme si dát pozor na rychlé protiútoky. Lotyšsko má nový a výrazně mladý výběr, ale i mladé hráčky jsou stejně technicky vyspělé. Musíme si dát pozor na všechny soupeře," uvedl Rhyner.

Jeho výběr před dvěma roky sahal v Neuchatelu po finále. V semifinále s domácím Švýcarskem ale ztratil vedení 6:1 a prohrál 6:7 v prodloužení. V boji o třetí místo podlehl Finsku také až v prodloužení 4:5. "Naším cílem je jít krok po kroku a zápas po zápase. Chceme do semifinále, mezi první čtyřkou je to vyrovnané a může se stát všechno," doplnil Rhyner.

Jeho tým se do Uppsaly přesunul po pětidenním soustředění ve španělské Málaze. "Atmosféra a nálada v týmu je super. Soustředění v Málaze jsme si užily. Na kempu jsme udělaly velký kus práce a i týmově nás posílil a stmelil. Těšíme se, až začne turnaj," prohlásila Krupnová, která jespolu s obránkyní Hanou Koníčkovou a brankářkou Janou Christianovou pamětnicí medailového úspěchu z roku 2011.

"Moc si to nepřipomínáme, spíš tu (medaili) juniorek a mladé holky na náš přenášejí medailovou náladu," prohlásila útočnice švédského Pixba Wallenstam s připomínkou pětice Marie Havlíčková, Vanessa Rebecca Keprtová, Pavlína Bačová, Eliška Chudá a Eliška Trojánkovou, které v září v Uppsale získaly bronz na juniorském světovém šampionátu.

Turnaj bude hostit IFU Arena s komplexem šesti hal a ta hlavní pro 2880 diváků bude moci být i v současné koronavirové době na zápasy zaplněna. "Jsem hrozně moc rád, že se v tomto složitém období může mistrovství světa konat a všichni očkovaní diváci mohou navštívit zápasy," prohlásil prezident Českého florbalu Daniel Novák.

Česká výprava současné covidové době přizpůsobila bydlení. "Jsme na menším hotelu, abychom se potkávaly s menším počtem lidí. Když jsme někde mezi lidmi, tak máme roušku," popsala Krupnová.

Nominace českých florbalistek:

Brankářky: Jana Christianová (Chodov), Lenka Remešová (Täby/Švéd.),

obránkyně: Kamila Paloncyová, Ivana Šupáková (obě Zug United/Švýc.), Marie Havlíčková, Vanessa Rebecca Keprtová (obě Chodov), Vendula Beránková (Tatran Střešovice), Nela Jiráková (Piranha Chur/Švýc.), Hana Koníčková (Red Ants Rychenberg Winterthur/Švýc.),

útočnice: Eliška Chudá, Magdaléna Plášková, Karolína Suchá, Eliška Trojánková (všechny Chodov), Pavlína Bačová, Michaela Mlejnková (obě FBC Ostrava), Eliška Krupnová, Denisa Ratajová (obě Pixbo Wallenstam/Švéd.), Michaela Kubečková (Vítkovice), Denisa Kotzurová (Malmö/Švéd.), Martina Řepková (Piranha Chur/Švýc.).