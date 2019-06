České filharmonie zahájila 61. ročník Smetanovy Litomyšle

Litomyšl (Svitavsko) - Koncertem České filharmonie na zámeckém nádvoří začal 61. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Pod vedením dirigenta Jakuba Hrůši uvedla skladby Bedřicha Smetany, Petra Iljiče Čajkovského, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Během 25 dní má přehlídka na programu čtyři desítky hlavních pořadů.

Mimořádně rozsáhlá je operní řada, která nabídne deset titulů. Umělecký ředitel festivalu Vojtěch Stříteský se těší například na nové nastudování Dalibora od Bedřicha Smetany v provedení Národního divadla. "Bude to úplně nová inscenace a je skvěle pěvecky obsazená. K našemu festivalu tato opera neodmyslitelně patří, ostatně byl to právě Dalibor, který v roce 1949 Národní divadlo, když poprvé přijelo na festival, hrálo," řekl ČTK Stříteský.

Velkým zážitkem pro něj bude opera Hry o Marii Bohuslava Martinů. Původní inscenaci Národního divadla, na níž pracovali dirigent Jiří Bělohlávek s režisérem Jiřím Heřmanem, nebylo možné na festival přemístit kvůli výšce kulis. Po odchodu do Brna Heřman vytvořil scénu nově pro potřeby festivalu. "Je to udělané pro nás s projekcemi, videomappingem a se sbory, které budou zpívat z bočních arkád. Na to se opravdu převelice těším," řekl Stříteský.

Ze soudobé vážné hudby si hodně slibuje od nové opery Charlotte: Tříbarevná hra skladatele Aleše Březiny v podání kanadského soboru Theaturtle Toronto. Podle něj je komorní operní muzikál o židovské malířce Charlottě Salomonové, která zemřela v Osvětimi, zajímavá tematicky, navíc režisérka a scénografka Pamela Howardová vytvořila scénu v barvách obrazů židovské výtvarnice.

Festival potrvá do 7. července. Podrobný program je zveřejněn na stránkách přehlídky.