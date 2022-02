České dráhy vypravily dva humanitární vlaky určené pro uprchlíky z Ukrajiny

Praha - České dráhy večer vypravily dva humanitární vlaky určené pro uprchlíky z Ukrajiny. Spoje s celkovou kapacitou 1400 míst míří do polského města Přemyšl na polsko-ukrajinském pomezí. Dnes jej nevyužil nikdo, kdo by se potřeboval urychleně vrátit na Ukrajinu. ČTK to řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Ve vlacích tak cestovali jen průvodčí, zdravotníci Červeného kříže a štáb České televize. Humanitární spoje vezly i 700 dek a velké množství balené vody. Vše určené pro cestující, kteří jimi pojedou zpátky do Česka.

Cesta na polsko-ukrajinskou hranici by vlakům měla trvat asi sedm hodin. "Vlaky by měly z Ukrajiny vyjet v sobotu okolo 08:30. Pojedou po trase Bohumín, Ostrava, Olomouc, Česká Třebová a Praha. Zastavovat ale budou například i ve Studénce či v Kolíně," řekla Rajnochová.

Původně vlaky měly na cestu vyrazit v 19:15 a 19:30. Vyjely ale přibližně se 40minutovým zpožděním. Zapříčinila jej technická závada na jednom z vozů, který byl určený pro zavazadla. "Museli jsme jej nechat odpojit. Běžně tyto vagony nepoužíváme. Chybu jsme odhalili až před odjezdem. Na celou přípravu jsme ale měli jen čtyři hodiny," řekl na dotaz ČTK ředitel odboru dálkové dopravy Českých drah Petr Vondráček.

Vlaky budou pro uprchlíky zdarma. České dráhy v souvislosti s nutnými cestami ukrajinských občanů už dnes ráno rozhodly o bezplatné přepravě pro držitele ukrajinských pasů ve všech svých vlacích na území celé České republiky. Díky tomuto opatření se už během dne mohli ukrajinští občané dopravit do stanice Bohumín, odkud je možné pokračovat pravidelnými spoji přes Polsko na Ukrajinu.