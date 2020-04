České dráhy od neděle obnoví provoz čtyř linek

Praha - České dráhy obnoví od neděle provoz na části dálkových linek. Jde o linky z Prahy do Břeclavi, Chebu, Karlových Varů a na Valašsko. Další linky bude dopravce obnovovat postupně podle poptávky cestujících i objednatelů spojů. Společnost o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Provoz postupně obnovují i ostatní dopravci.

"V neděli obnovujeme první skupinu vlaků. Společně s Ministerstvem dopravy ČR, které spoje objednává, tak reagujeme na ukončení režimu omezení pohybu obyvatel a očekávaný postupný nárůst počtu cestujících," uvedl pověřený náměstek ČD Jiří Ješeta.

Upozornil že ve vlacích budou nadále platit hygienická opatření kvůli koronaviru. Ve vlacích zatím nebude podáváno občerstvení a nebude možná ani rezervace míst.

Do provozu vyjedou spoje z Prahy přes Plzeň do Chebu, dále z Prahy přes Brno do Břeclavi, z hlavního města přes Ústí nad Labem do Karlových Varů a Chebu a Valašský expres v úseku z Prahy přes Olomouc do Horní Lidče. Na koleje se tak vrátí i prémiové vlaky Českých drah railjety a pendolina.

Postupné obnovování provozu plánují i ostatní dopravci. V následujících dnech nasadí část svých zrušených vlaků RegioJet a Leo Express, kteří začali i s prodejem jízdenek na léto. Dopravci zároveň očekávají, že provoz by se měl vrátit do plného rozsahu před krizi asi v polovině června. Vedle vlaků začíná obnovovat provoz i autobusové doprava, své pozastavené linky se chystá nasadit Arriva.