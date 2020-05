České dráhy obnoví od pondělí spoje do Berlína

Praha - České dráhy od pondělí začnou jezdit do Berlína, bude to jejich první obnovená linka do ciziny po přerušení provozu kvůli pandemii koronaviru. Vlaky do dalších měst v zahraničí chce společnost obnovit během června. Dnes o tom státní dopravce informoval v tiskové zprávě. Už dříve obnovil cesty do Německa i Rakouska RegioJet, nyní svůj mezinárodní provoz rozšiřuje.

Expresy Berliner, které dráhy provozují se svým německým partnerem Deutsche Bahn AG, pojedou z Prahy přes Drážďany do Berlína. V prvních týdnech budou jezdit vlaky v obou směrech třikrát denně. Vlaky budou do odvolání stavět na hranicích kvůli namátkovým kontrolám cizinecké policie, cesty tak mohou trvat o něco déle. Vlaky zatím budou také bez restauračních vozů.

Další spoje do Berlína a jejich prodloužení do Hamburku a Kielu plánuje dopravce během června. V příštím měsíci by měly být obnoveny i další mezistátní linky Českých drah, například do Vídně, Lince nebo Štýrského Hradce. "S partnery v zahraničí jednáme o dalším rozšiřování mezistátní vlakové dopravy, jak to umožní epidemiologická situace v příslušných státech a procedury na hranicích," uvedl ředitel odboru dálkové dopravy ČD Petr Vondráček.

RegioJet, který jako první z velkých dopravců obnovil spoje do zahraničí před dvěma týdny, od pondělí rozšíří autobusovou linku do Berlína ze současných dvou spojů týdně na čtyři. Jezdit bude v pondělí, ve středu, v pátek a sobotu. Od pondělí startuje také linka z Prahy do Norimberku a Mannheimu, a to třikrát denně v každém směru, kterou RegioJet provozuje pro německé dráhy DB Bahn.

Kromě toho RegioJet provozuje další linky do zahraničí. Denně vypravuje jeden pár spojů Brno - Vídeň a zpět s přípojem na vlak Praha - Brno. Dále čtyřikrát týdně linku Praha - Londýn, která zastavuje také v německém Frankfurtu a jednou týdně autobusovou linku do Amsterdamu.

Dopravci měli od poloviny března zakázáno kvůli pandemii koronaviru jezdit do zahraničí, omezení trvalo do 10. května. Další z velkých tuzemských dopravců zatím vyčkávají na další uvolnění podmínek cest do zahraničí, například pro Leo Express jsou klíčové zejména linky na Slovensko a do Polska, kde však stále platí omezení vstupu. S obnovením mezinárodního provozu vyčkává i FlixBus.