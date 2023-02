České dráhy loni přepravily 157 milionů cestujících, meziročně o 30 procent víc

Praha - České dráhy (ČD) loni přepravily 157 milionů cestujících, meziročně o 30 procent více. Jde o 87 procent hodnoty z předcovidového roku 2019, kdy národní dopravce přepravil 182,1 milionu cestujících. Dráhy o tom dnes informovaly v tiskové zprávě.

Přepravní výkon dosáhl 7,7 miliardy takzvaných osobokilometrů, tedy počtu kilometrů, které cestující s vlaky ČD najezdili. Meziročně je to o 43 procent více. Průměrná přepravní vzdálenost stoupla o 4,3 kilometru. S přihlédnutím ke změnám dopravců v uplynulých dvou letech jsou tak ČD v podstatě na úrovni předcovidových let, uvedl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Nárůstu také pomohly investice ČD do nových vlaků, uvedl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. "Tam, kde jsme uplynulé dva roky nasadili moderní soupravy nebo se významně zkrátily cestovní časy, tam se cestující vracejí do vlaků rychleji. Na takových linkách jsme už na předpandemických výkonech. Příkladem jsou Západní expresy z Prahy do Plzně a Chebu, kde začaly jezdit komfortní soupravy InterJet," uvedl.

Celkové výkony za rok 2022 ovlivnila ještě poslední velká vlna covidu na začátku roku, dodal člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah Jiří Ješeta. "V prvním čtvrtletí jsme kvůli tomu přepravovali stále jen 77 procent předcovidového počtu zákazníků. Během roku pak počty cestujících i přepravní výkony rostly a závěr roku se už blížil stavu před pandemií. Cestující se nám vracejí ve všech segmentech dopravy, na regionálních linkách, v dálkové dopravě i na mezistátních relacích," uvedl.