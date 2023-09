České dráhy letos v pololetí po třech letech vykázaly hrubý zisk 987 milionů Kč

Praha - Skupina České dráhy letos za první pololetí vykázala hrubý zisk 987 milionů korun, což je meziroční zlepšení o téměř dvě miliardy Kč. Loni za první půlrok byla skupina ve ztrátě 931 milionů korun a v pololetí naposledy vykázala zisk v roce 2019. K výsledku přispěl návrat lidí do vlaků, zklidnění trhu s energiemi a silnější koruna. České dráhy to dnes uvedly v tiskové zprávě. Podle firmy se zlepšila zejména osobní doprava, která se po třech letech ztrát dostala do zisku. Loni za první pololetí skončila osobní doprava v minusu skoro 1,2 miliardy Kč. Zisková byla letos i nákladní doprava.

Podle zveřejněné pololetní zprávy se v letošním prvním pololetí dařilo všem společnostem ze skupiny, díky čemuž skupině vzrostly tržby o více než tři miliardy na 24,3 miliardy korun. Více než třetinu tržeb tvoří platby z přeprav, které si objednal stát, kraje či obce.

Osobní doprava podle pololetní zprávy vykázala hrubý zisk 286 milionů korun. Vzrostl počet cestujících, v prvním pololetí přepravily České dráhy 79 milionů lidí, což je meziročně o šest procent více. K ziskovému půlroku osobní dopravy přispěly vyšší tržby z prodeje jízdenek, oproti loňsku vzrostly o 18 procent na 4,6 miliardy Kč.

O třetinu vyšší tržby pak měly České dráhy v mezinárodní osobní přepravě. "Tam už přepravujeme více cestujících než v roce 2019. Za oživením jsou hlavně turisté ze zahraničí včetně těch ze zámoří," řekl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Nákladní doprava vykázala za půlrok hrubý zisk ve výši 481 milionů korun, což je zlepšení oproti loňsku o asi 300 milionů. Dceři Českých drah ČD Cargo rostl přepravní výkon zejména v zahraničí, působí v sedmi zemích. Nejvíce rostly tržby za nákladní dopravu v Německu, kde utržil dopravce 1,5 miliardy, meziročně asi o 36 procent víc. O podobnou míru vzrostly tržby i v Polsku na 1,3 miliardy. Vnitrostátní nákladní přeprava stagnovala na sumě zhruba 2,5 miliardy Kč. Meziročně dvakrát více Českým drahám vynesl prodej služeb v oblasti telematiky, asi jednu miliardu.

Krapinec uvedl, že byly poslední tři roky náročné. "Ať už jsme řešili covid, válku na Ukrajině nebo enormní nárůst cen energií. V rámci Skupiny to mělo dopad především na osobní dopravu. Teď už ale můžeme říci, že jsme obtížné období úspěšně překonali a je před námi nová etapa, kdy se můžeme znovu zaměřit na rozvoj firmy, její růst a další modernizaci i investice," řekl Krapinec.

České dráhy ušetřily proti loňskému prvnímu půlroku asi 12 procent na trakčních nákladech, za které utratily 2,8 miliardy Kč. Dopravci naopak vzrostly osobní náklady o 600 milionů na 8,1 miliardy korun.

Skupinu Českých drah tvoří osobní dopravce a nákladní ČD Cargo. Do skupiny patří i Výzkumný ústav železniční, poskytovatel datových služeb ČD Telematika nebo poskytovatel ICT služeb ČD Informační systémy. Skupina zaměstnávala v loňském roce kolem 22.000 lidí.

Pololetní výsledky hospodaření Skupiny ČD (v milionech Kč):

1. Pololetí Hrubý zisk/ztráta Osobní doprava Nákladní doprava 2019 698 85 475 2020 -2048 -1924 -49 2021 -221 -579 299 2022 -931 -1178 175 2023 987 286 481