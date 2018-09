Brusel - Výlohy obchůdků a kavárniček bruselské čtvrti Ixelles jsou v těchto dnech nečekaným oknem do myšlenkového světa nejkvalitnějších českých designérů 20. století. Výstava, která netradičním způsobem připomíná stoleté narozeniny Československa, je v zásadě invazí československých a českých výrobků do prostoru, kde by je Belgičané za normálních okolností rozhodně nečekali. Kolo Favorit tak stojí ve výloze kavárny El Turco, krabičky prezervativů Primeros společně s oslnivě bílými botaskami zdobí výlohu knihkupectví v ulici Chaussée de Wavre.

"Ohromně věřím českému designu, má tady vážně co říct. Je atraktivní a kvalitní, stejně jako býval dřív. Ale bylo těžké ho tady prosadit. A než abychom dělali kompromisy s nějakou nevýznamnou galerií, tak jsme se rozhodli, že to naservírujeme lidem přímo pod nos," vysvětlila ČTK koncepci výstavy Jitka Pánek-Jurková, ředitelka bruselského Českého centra.

Brusel jako město, v jehož uličkách lidé rádi chodí pěšky či jezdí na kole, se pro podobnou prezentaci designových výrobků podle ní hodí. S Bruselem má český design i historickou souvislost, Československo se zde s vysokou kvalitou představilo na výstavě Expo v roce 1958. "Máme tu figurky v bruselském stylu. Umístili jsme je do výlohy pohřebního ústavu. S nimi byla úplně fantastická spolupráce," popsala Pánek-Jurková. Porcelánovým postavičkám Jitky Forejtové v této výloze dělá společnost kubistická porcelánová krabička Pavla Janáka.

Fakt, že celá výstava je koncipována jako podzimní procházka po městě, se velmi líbí historičce designu Ivě Knoblochové. "Předměty tak žijou v městském parteru, kam vlastně patří. Designové předměty patří do výlohy, která je takovým zvláštním místem - něco mezi ulicí a soukromým intimním prostorem. Myslím, že jim to tam ohromně sluší," poznamenala odbornice. O tomto víkendu po Ixelles od výlohy k výloze provádí ty obyvatele belgického hlavního města, kteří o netradiční výstavu - o které se už několikrát psalo v místním tisku - projevili zájem. Sobotní odpolední procházka, vedená ve francouzštině, přilákala několik desítek zvědavců.

Základem expozice je práce odborníků z pražského Uměleckoprůmyslového muzea, kteří po sedm let zpracovávali dějiny designu v českých zemích ve 20. století. Výsledkem jejich snažení byla nejen rozsáhlá kniha, ale už v roce 2015 také úvaha, že věc by stála za putovní výstavu v zahraničí. "V roce 2018 se projekt hodil Českým centrům ke stoletému výročí Československa. Také proto, že - řekla bych - stoupá zájem publika v Evropě o design obecně," míní Knoblochová.

Vystavené výrobky jsou v některých případech replikami, například právě favorit z turecké kavárny je moderním výrobkem. V kopiích je vystavován třeba také kubistický nábytek, jehož originální kusy jsou ceněnými sběratelskými předměty. Zaujmou ale i známá "klasická" jasně oranžová dětská tatra z plastu, ceněná barevná nafukovací zvířátka Libuše Niklové nebo váza-holínka Maxima Velčovského, umístněná ve výloze květinářství, jehož majitel je ve čtvrti známý tím, že svým květinám zpívá.

"Myslím, že městu, kde je ohromná kolekce surrealistického malíře (René) Magrittea, tahle absurdita ohromně svědčí. Vznikají nečekaná setkání, která za tou výlohou vzbudí pozornost," uzavřela Knoblochová.