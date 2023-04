České centrum v Berlíně po přestěhování z ambasády oficiálně otevřelo

České centrum v Berlíně 24. dubna 2023 oficiálně otevřelo po přestěhování do berlínského Goetheho institutu. Na snímku český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka při úvodním projevu.

Berlín - Debatou o společnosti, energii a válce a o tom, proč stojí za to se podívat do sousední země, se dnes České centrum Berlín oficiálně otevřelo veřejnosti. Centrum se přestěhovalo do berlínského sídla Goetheho institutu, neboť budovu českého velvyslanectví čeká v brzké době rozsáhlá rekonstrukce.

V Goetheho institutu má České centrum kanceláře a také knihovnu, naopak zde chybí vlastní výstavní prostory, jaké byly k dispozici na ambasádě. Ředitel Českého centra Berlín Jiří Rosenkranz řekl ČTK, že mít vlastní výstavní prostory může být někdy svazující. "Centrum nyní musí jít ven za publikem," řekl s tím, že to do nabídky centra přinese novou pestrost.

České centrum v nových prostorách přivítal šéf Goetheho institutu Johannes Ebert, který ke sdílení budovy poznamenal, že Berlín je město se složitou situací v oblasti realit. Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka sdílení prostor s Goetheho institutem označil za první česko-německé spolusoužití v Berlíně.

Debatu s laureáty Česko-německých novinářských cen, která byla první akcí centra po přestěhování, spolupořádalo České centrum Berlín s Goetheho institutem a Česko-německým fondem budoucnosti. Účastníci rozpravy, kterou vedl Daniel Brössler z deníku Süddeutsche Zeitung, se věnovali novinářské práci na obou stranách hranice a také výzvám česko-německého sousedství.

Budovu českého velvyslanectví v Berlíně čeká v brzké době dlouho odkládaná rekonstrukce, která podle původních plánů měla být dokončena v letošním roce. Práce ale teprve začnou. Stavba, kterou ve stylu brutalismu před 51 lety navrhli manželé Věra a Vladimír Machoninovi, je stále v původním stavu. Cílem rozsáhlé opravy je výrazně snížit energetickou náročnost stavby, kterou je v zimě náročné a drahé vytápět a v létě chladit.