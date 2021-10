České Budějovice zdolaly Pardubice v lize i potřetí

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic porazili v 10. kole první ligy Pardubice 3:1. Hosté sice po zásahu Martina Šejvla vedli, Jihočeši však otočili skóre, když se trefili Mick van Buren, Jakub Hora a Fortune Bassey. Dynamo vyhrálo druhé kolo po sobě a Východočechy zdolalo v nejvyšší soutěži i potřetí. Domácí poskočili v neúplné tabulce na sedmé místo. Pardubice nezvítězily v pátém ligovém duelu po sobě a zůstaly čtrnácté.

Hosté přitom začali na Střeleckém ostrově sympaticky. Ve 21. minutě se dostali do vedení, když Šejvlova střela ze zhruba 25 metrů skončila u tyče Vorlovy branky. Pro České Budějovice se tak opakoval scénář z posledního domácího duelu s Karvinou, kdy rovněž prohrávaly 0:1. Navíc Pardubice mohly jít do dvougólového náskoku, ale Jeřábek ve 24. minutě trefil břevno. A tak domácí stejně jako před týdnem ještě do poločasu vývoj otočili.

Ve 26. minutě se po Hellebrandově centru prosadil Van Buren. Pardubický brankář Boháč jeho pokus hlavou nejprve vyrazil, ale nizozemský útočník se dostal k míči znovu a nohou už skóroval. Před přestávkou pak Jihočeši předvedli ukázkový protiútok. Pardubice na hranici českobudějovického pokutového území ztratily míč, k němuž se dostal Hellebrand, jenž poslal krásný pas na Basseye. Nigerijský útočník pak ideálně načasoval finální přihrávku mezi dva stopery na Horu, který prostřelil Boháče.

Dynamo po přestávce pokračovalo ve stejném průběhu jako v duelu s Karvinou, kdy vedení zvýšilo na 3:1. Tentokrát přidali svěřenci trenéra Horejše třetí zásah v 53. minutě. Po rohu neuhlídal pardubický Čelůstka nabíhajícího Basseye, jenž pohodlně hlavou skóroval. Hosté mohli v 69. minutě snížit a zachovat si naději na bodový zisk, ale Čihákovu gólovou hlavičku zlikvidoval Vorel. Čihák měl ještě jednu příležitost po rohu v 86. minutě, jenže hlavou minul.

Dynamo, které v minulé ligové sezoně zdolalo Pardubice dvakrát 2:0, doma v nejvyšší soutěži vyhrálo 3:1 podruhé za sebou. Před vlastními diváky získalo v ligovém ročníku 12 z celkových 13 bodů. Naopak Pardubice prohrály v sezoně nejvyšší soutěže i pátý venkovní duel a jako jediné tam ještě nezískaly ani bod. Naplno bodovaly v jediném z posledních jedenácti zápasů v lize.

Dynamo České Budějovice - FK Pardubice 3:1 (2:1)

Branky: 26. Van Buren, 42. Hora, 53. Bassey - 21. Šejvl. Rozhodčí: Julínek - Hrabovský, Pochylý - Ondráš (video). ŽK: Jeřábek, Čelůstka, Solil (všichni Pardubice). Diváci: 1898.

Č. Budějovice: Vorel - Sladký, Králik, Talověrov, Novák - Javorek, Hellebrand (66. Vais) - Van Buren, Hora (88. Brandner), Mršič (66. Mihálik) - Bassey (87. Škoda). Trenér: Horejš.

Pardubice: Boháč - Čihák, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek (58. Huf) - Kostka (81. Lupač), Solil (84. Vít), Tischler, Cadu (81. I Sang-hjok) - Chytil (58. Matějka). Trenér: Novotný.