České Budějovice se rozloučily se sezonou prohrou s Třincem 0:4

České Budějovice - Hokejisté posledních Českých Budějovic se rozloučili se sezonou v závěrečném 52. kole základní části porážkou s Třincem 0:4. Nováček si tak připsal šestou prohru za sebou. Druhý Třinec zabral po čtyřech prohrách a 33. gólem v sezoně k tomu přispěl útočník Matěj Stránský, který poprvé v kariéře vyhrál tabulku střelců. Brankář Jakub Štěpánek si připsal třetí čisté konto v sezoně.

Souboj v Budvar aréně nemohl nic změnit na konečném druhém místě třineckých Ocelářů, ani poslední příčce Madeta Motoru. Se střídačkou domácích se loučil trenér Václav Prospal a s kariérou slovenský obránce René Vydarený, ale rozlučka se nepovedla.

První nebezpečnou střelu na Čiliaka vyslal zblízka Špaček, z domácího týmu se opakovaně o střelbu pokoušel Doležal. Skóre otevřel u pravé tyčky Stránský po průniku do rozhozené obrany Jihočechů, jejichž střídačka vehementně protestovala proti dosažení gólu z ofsajdové situace a dostala dvouminutový trest. O vyrovnání se pokusil nápřahem z dálky Slováček, na protější straně zahrozil Rodewald. V přesilové hře potom na vlastní modré čáře vyrobil hrubku Plášil a třinecký Hrňa v oslabení dovezl kotouč za Čiliakova záda.

Brzy po startu druhé části došlo k sérii vyloučení, přičemž Motor se bránil nepřetržitě osm minut ve čtyřech, sedm vteřin dokonce ve třech. Slezané ale výhodu neproměnili, naopak si málem dali vlastní gól po nedorozumění Stránského s brankářem Štěpánkem. Slibně pro domácí vypadalo také přečíslení dvou na jednoho ve vlastním oslabení, ale Martin Novák se Štencelem neuspěli. Následně hráli domácí více než půl druhé minuty pět na tři, znovu bez efektu. Krátce před druhým odchodem do šaten neproměnil sólo Slováček a vzápětí na protější straně ve stejné situaci neuspěl Hrňa.

Třetí dějství zahájili Jihočeši dalším oslabením, ale ubránili se. Ve 48. minutě uháněl Alderson sám na Štěpánka, jenže v zakončení mu zabránil obětavým zákrokem Kundrátek, který se vrhl do odkrytého brankoviště.

Výsledek potvrdil Dravecký, jenž u pravé tyčky přesměroval střílenou přihrávku Freibergse od modré čáry. Poté ještě Michal Kovařčík zprava netrefil odkrytou branku. Obrovskou šanci měl Martin Novák po střele Štencela. Při vyloučení Doudery zkusili Českobudějovičtí power play šest na čtyři a dostali gól do opuštěné branky.

Hlasy po utkání:

Václav Prospal (České Budějovice): "Byl to vcelku solidní zápas. Jediné, co jsem chtěl od kluků, aby se snažili a bojovali, chtěli jsme vyhrát. Udělali jsme všechno, abychom to soupeři ztížili, ale bohužel, provázelo nás dneska to, co nás provází celý rok. Nebyli jsme dostatečně produktivní a góly dával soupeř. Nevyužili jsme ani přesilovku pět na tři a nakonec nedali ani gól, bez toho lze těžko pomýšlet na vítězství."

Marek Zadina (Třinec): "Chtěli jsme vyhrát po čtyřech porážkách v řadě. Byl to kvalitní zápas, Budějovice výborně bruslily, hrály agresivní hokej. My jsme také podali kvalitní výkon. Podržel nás gólman, který musel zlikvidovat soupeřovy šance a jsme rádi za tři body a za to, že jsme měli dobrý zápas před play off. Teď se musíme připravit na nejdůležitější část sezony."

Madeta Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 10. M. Stránský (Martin Růžička, Gernát), 19. Hrňa, 51. Dravecký (Freibergs, Hrehorčák), 58. Hrehorčák (Jaroměřský). Rozhodčí: Pešina, Micka - Votrubec, Klouček. Vyloučení: 8:5. Bez využití. V oslabení: 0:2. Bez diváků.

Sestavy:

České Budějovice: Čiliak - Plášil, Vydarený, Štencel, Slováček, M. Beránek, Š. Kubíček - Z. Doležal, R. Přikryl, Martin Novák - Gilbert, M. Toman, Alderson - Holec, D. Voženílek, Jonák - Karabáček. Trenér: Prospal.

Třinec: J. Štěpánek - Gernát, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Freibergs, Jaroměřský - Martin Růžička, Rodewald, M. Stránský - Hrňa, Marcinko, Kurovský - Kofroň, Michael Špaček, M. Kovařčík - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.