České Budějovice rozstřílely Mladou Boleslav a jsou páté

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic v úvodním jarním zápasu první ligy zvítězili nad Mladou Boleslaví 3:0. O triumfu rozhodli Jihočeši v první půli, kdy se trefili Patrik Čavoš, Filip Havelka a Ivan Schranz. České Budějovice tak v tabulce svého dnešního soupeře přeskočily a posunuly se na páté místo. Mladá Boleslav klesla na šestou pozici.

Jihočeši začali jarní část velkolepě. Po pár minutách vyrovnané hry jim pomohlo i štěstí, když Čavošovu střelu tečoval Pudil, míč změnil směr a brankář Šeda na to nedokázal reagovat. České Budějovice tak po čtvrthodině vedly 1:0.

Aktivita domácích však ani po prvním zásahu nepolevila a následoval další gól. Havelka v 19. minutě z necelých 20 metrů napálil míč, který zapadl přesně pod břevno, a českobudějovický tým měl rázem dvoubrankový náskok.

Bídný poločas pro Mladou Boleslav však ani tímto momentem ještě neskončil. Po jednom z rohů trefil Havel břevno a o chvíli později se Jihočeši gólově prosadili potřetí. Sivokovu hlavičku sice Šeda vyrazil, jenže k míči se dostal Schranz a střelou z úhlu zvýšil na 3:0.

Mladá Boleslav o přestávce dvakrát vystřídala. Trenér Weber poslal do hry dalšího útočníka Jiřího Klímu a Zeleného, jenž přišel do týmu na poslední chvíli ze Slavie.

Hosté se však dostali pouze do jedné nebezpečné situace, když Wágner po Čavošově chybě mířil z dobré pozice nepřesně. České Budějovice pak aktivní hrou prakticky až do konce zápasu Mladé Boleslavi nedaly naději na lepší výsledek.

Hlasy trenérů po utkání:

David Horejš (Č. Budějovice): "Jsme rádi, že jsme do jara vstoupili vítězstvím a ještě takovým výkonem. První poločas byl z naší strany velice dobrý a možná byl jedním z nejlepších, jaký pamatuju. Už včera na tréninku hráči vypadali dobře a dneska se to potvrdilo. Vsadili jsme na podobnou sestavu, s níž jsme nastupovali na podzim. Protože někteří noví kluci přišli až v průběhu přípravy a třeba David Ledecký, který také zůstal mezi náhradníky, navíc dva týdny marodil. Všichni hráči podali dobrý výkon. Samozřejmě, že nebylo snadné říct Jirkovi Kladrubskému nebo Ivo Táborskému, že se nedostanou ani do nominace na zápas. Ale mluvil jsem s nimi individuálně a tu situaci jim vysvětlil."

Jozef Weber (M. Boleslav): "České Budějovice navázaly na své podzimní výkony. Dneska jsme na ně nestačili pohybem a v agresivitě, z čehož pramenily góly. Jakmile Budějovice vedly, bylo to už složité. První poločas byl nejhorší, který jsem za dva roky v Mladé Boleslavi zažil."

Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boleslav 3:0 (3:0)

Branky: 15. Čavoš, 19. Havelka, 38. Schranz. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch - Ardeleanu (video). ŽK: Budínský, Jiří Klíma, Křapka (všichni M. Boleslav). Diváci: 3188.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Brandner (68. Mészáros), Havelka, Javorek (76. Šulc), Čavoš, Mršič (85. Ledecký) - Schranz. Trenér: Horejš.

M. Boleslav: Šeda - Douděra (46. Zelený), Pudil, Jakub Klíma, Křapka - Ladra (46. Jiří Klíma), Budínský, Hubínek, Janošek, Fulnek (83. Hönig) - Wágner. Trenér: Weber.

Tabulka:

1. Slavia 20 17 3 0 45:4 54 2. Plzeň 20 11 5 4 35:19 38 3. Jablonec 20 10 5 5 35:27 35 4. Sparta 20 9 6 5 39:26 33 5. České Budějovice 21 10 3 8 36:33 33 6. Mladá Boleslav 21 10 2 9 39:35 32 7. Slovácko 20 9 5 6 28:26 32 8. Ostrava 20 9 4 7 30:23 31 9. Liberec 20 8 3 9 33:30 27 10. Olomouc 20 5 10 5 25:25 25 11. Teplice 20 5 8 7 18:29 23 12. Zlín 20 6 3 11 16:30 21 13. Bohemians 20 5 5 10 20:32 20 14. Opava 20 3 5 12 9:31 14 15. Karviná 20 2 7 11 13:30 13 16. Příbram 20 3 4 13 15:36 13