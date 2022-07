České Budějovice při Weberově premiéře zdolaly Pardubice 2:0

Praha - Fotbalisté Českých Budějovic při soutěžní premiéře trenéra Jozefa Webera porazili v úvodním kole první ligy Pardubice 2:0. Utkání hrané ve vršovickém Ďolíčku, kde mají Východočeši domácí azyl, rozhodli brankami záložník Patrik Hellebrand a stoper Martin Králik. České Budějovice zvítězily v nejvyšší soutěži na hřišti soupeře po 18 utkáních.

Dynamo jako jediný tým v minulém ligovém ročníku venku nevyhrálo, naposledy naplno bodovalo 1. května 2021 v Příbrami. Proti Pardubicím ale uspělo počtvrté z pěti ligových měření sil a ve vzájemných duelech drží neporazitelnost.

Pardubičtí trenéři Jaroslav Novotný s Jiřím Krejčím nasadili do základní sestavy šest letních posil včetně Brazilců Rosy s Limou nebo ligového debutanta Vlčka a jejich tým byl od začátku směrem dopředu výrazně nebezpečnější. V první velké šanci napálil Toml z bezprostřední blízkosti Šípoše a v sedmé minutě pomohlo českobudějovickému gólmanovi po Černého hlavičce břevno.

Skóre ale otevřeli z protiútoku hosté. Míč se dostal k Hellebrandovi, jehož střelu zpoza vápna tečoval Toml tak nešťastně, že míč přeletěl bezmocného Markoviče. Třiadvacetiletý záložník zaznamenal druhou ligovou branku, na kterou čekal více než dva a půl roku. Srovnat mohl nadvakrát Solil, v první šanci ho ale vychytal Šípoš a po půlhodině hry zabránil téměř jistému gólu po dalším pokusu pardubického záložníka skluzující Králik.

Po změně stran utkání ztratilo vinou řady ostrých zákroků a četných diskuzí na tempu, přesto necelá tisícovka diváků v Ďolíčku viděla ještě jednu branku. V 67. minutě si na Horův rohový kop naskočil kapitán Dynama Králik a hlavou prodloužil míč za Markovičova záda. Pardubice už se do zápasu nedokázaly vrátit a doma v lize prohrály po sedmi zápasech.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Výsledek nás hodně mrzí, protože podle průběhu zápasu to na porážku nevypadalo. Ale fotbal bývá někdy krutý. Nepamatuji si, že bychom někdy Budějovice přehrávali takovým způsobem, kromě standardních situací neměli další šance. Důležitý byl už úvod, kdy jsme neproměnili dvě tutovky a naopak jsme inkasovali laciný gól. Soupeř pak hrál, co potřeboval, a definitivně nás pak srazil druhým gólem. Po něm už to byla křeč. Kluky ale musíme za výkon pochválit, zejména hra v prvním poločase byla velice dobrá, na to musíme navázat."

Jozef Weber (trenér Českých Budějovic): "Výsledek je výborný, věřili jsme naší taktice. Pardubice jsou mi herním projevem velmi sympatické, ve středu pole i na stranách mají velice pohyblivé hráče. I proto jsme před utkáním zvažovali změnu rozestavení, ale vstoupila nám do toho zranění některých hráčů. Přestože jsme dali první gól, tak jsme měli velké problémy, hlavně přes strany se dostával soupeř hodně do šancí, ale podržel nás gólman Šípoš. Do druhé půle jsme zatáhli defenzivního záložníka Griče víc mezi stopery a hra už byla daleko lepší, dokázali jsme vyplňovat prostory a hrozit i dopředu. Jsme rádi, že jsme ukončili sérii bez venkovního vítězství a můžeme se soustředit na další zápasy."

FK Pardubice - Dynamo České Budějovice 0:2 (0:1)

Branka: 8. Hellebrand, 67. Králik. Rozhodčí: Klíma - Nádvorník, Machač - Petřík (video). ŽK: Vacek, Hlavatý, Solil, Krejčí (asistent trenéra) - Hais, Grič, Matoušek. Diváci: 926.

Pardubice: Markovič - Rosa, Vlček, Toml, Helešic - Janošek - Lima (63. Mareš), Hlavatý, Solil (75. Chvěja), Vacek (63. Sychra) - Černý (75. Huf). Trenér: Novotný.

Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Králik, Havel, Sladký - Grič - Penner (57. Matoušek), Hellebrand (79. Broukal), Hora, Potočný (90.+1 Vais) - Škoda (58. Hais). Trenér: Weber.