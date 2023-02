České Budějovice porazily v dohrávce domácího poháru Hradec 2:0

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic porazili v dohrávce osmifinále domácího poháru Hradec Králové 2:0 a stali se posledním čtvrtfinalistou. Jihočeši rozhodli souboj prvoligových týmů dvěma góly už v úvodním dějství, kdy se trefili Jakub Matoušek a Qadri Adediran. "Votroci" nenavázali na překvapivou víkendovou výhru v úvodním kole jarní části první ligy na půdě obhájce titulu Plzně. Dynamo ve čtvrtfinále MOL Cupu přivítá Zbrojovku Brno.

Královéhradečtí byli po vítězství 2:1 v Plzni mírným favoritem, dohrávka pohárového osmifinále, které v původním listopadovém termínu zhatil nezpůsobilý terén, jim ale herně vůbec nevyšla. Východočeši sice zahrozili jako první, ale Kubala v šesté minutě proti Šípošovi neuspěl a pak už převzali taktovku domácí.

Jihočeši nevyužili několik rohů a skóre otevřeli v 18. minutě. Sladkého centr si ve vápně zpracoval Matoušek a v pádu z otočky vystřelil přesně k tyči. Pět minut před pauzou pak odražený míč po rohu zblízka doklepl do sítě nigerijský útočník Adediran a připsal si úvodní soutěžní trefu za Dynamo po nedávném příchodu do Budějovic.

Jihočeši byli i po přestávce překvapivě nebezpečnější, byť jim v ligové tabulce patří až 13. místo, zatímco Hradec je čtvrtý. Třetí gól měl v 56. minutě na noze Škoda, ale trefil jen tyč hostující branky.

"Jsme zklamaní. Domácí byli lepší, nemohu se zbavit dojmu, že v zápase chtěli víc. Byli více motivovaní na vítězství, důraznější v soubojích, hráli uvolněně, s chutí. My jsme nepodali dobrý výkon. Udělali jsme pět změn oproti Plzni, chtěli jsme vidět další hráče a také vyvážit zátěž. Týmově jsme to nezvládli, týmově to netáhlo," uvedl pro klubovou televizi královéhradecký trenér Miroslav Koubek.

Závěr si Dynamo pohlídalo a poprvé od sezony 2011/12 postoupilo v domácím poháru mezi nejlepší osmičku. Ve čtvrtfinále na začátku března Jihočeši změří síly v Brnem. Další dvojice tvoří Slovácko - Bohemians Praha 1905, Liberec - Sparta Praha a Slavia Praha - Vyškov.

Dynamo České Budějovice - FC Hradec Králové 2:0 (2:0)

Branky: 18. Matoušek, 41. Adediran. Rozhodčí: Hocek - Kříž, Váňa.

Č. Budějovice: Šípoš - Broukal, Havel, Králik - Čmelík (81. Mršič), Hora, Penner (70. Hellebrand), Sladký - Adediran (70. Zajíc), Škoda (60. Hais), Matoušek (60. Potočný). Trenér: Nikl.

Hradec: Bajza - Klíma, Čihák, Čech - Gabriel, Smrž (74. Kodeš), Pudhorocký (46. Rada), Dvořák (64. Trusa), Harazim - Jurčenko (46. Matěj Koubek), Kubala (46. Ryneš). Trenér: Miroslav Koubek.