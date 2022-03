České Budějovice porazily Pardubice a jsou po 14 letech v semifinále extraligy

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic porazili v pátém čtvrtfinále play off extraligy doma Pardubice 4:3, vyhráli sérii 4:1 na zápasy a postoupili poprvé od roku 2008 mezi nejlepší čtyři celky nejvyšší soutěže. Motor v utkání třikrát dotáhl ztrátu a v čase 56:02 rozhodl Michal Vondrka. Jihočechy čeká od neděle semifinálová série s vítězem souboje mezi Spartou a Libercem.

Útočník Motoru Lukáš Pech nastoupil k jubilejnímu 1000. utkání v extralize a dosáhl na tuto metu jako 22. hokejista v domácí nejvyšší soutěži. Utkání ozdobil osmatřicetiletý odchovanec Jihlavy a bývalý hráč Karlových Varů a Sparty dvěma góly.

"Nahrávalo nám, že se o nás moc nemluví. V Pardubicích se mluvilo o titulu a ti kluci byli pod tlakem. Bylo to na nich vidět, myslím, že jim to uškodilo. My jsme šli zápas od zápasu. Základem byla první dvě vítězství na domácím ledě a to třetí venku. Přes porážku ve čtvrtém utkání jsme věřili, že to můžeme ukončit doma, kde hrajeme dobře a máme dobré publikum," uvedl po postupu Pech.

Motor nastoupil bez distancovaných obránce Jana Štencla a útočníka Jiřího Ondráčka. Do první nebezpečné situace se dostal domácí Valský, ale Frodl zasáhl. Po 79 sekundách hry se radovali z vedení hosté, kdy tečoval Hrádkovu střelu Kaut. Ve čtvrtém extraligové duelu v sezoně po působení v prvoligovém Vrchlabí se poprvé prosadil a dal svůj první gól v nejvyšší soutěži od 10. ledna 2020, kdy skóroval za Kladno proti Plzni. Ve 4. minutě se dostal do další šance Dynama Kousal, ale minul.

V čase 4:54 se podařilo Motoru vyrovnat. Gulaš našel zadovkou před brankou Pecha, jehož první pokus pardubický gólman ztlumil, ale jubilant pak z brankoviště doklepl do prázdné branky. Pardubice ale byly nadále nebezpečnější. Poulíčkovu střelu z pravého kruhu ještě Hrachovina vytěsnil na pravou tyč, ale přesto nerozhodný stav vydržel jen 54 sekund. Voženílkovu přihrávku vystihl za brankou domácích Ciencieala, bekhendem našel Říčku, který zamířil k levé tyči.

Potom nahradil jen na 13 sekund Hrachovinu v brance Motoru Strmeň.""Chtěli jsme ho trošku naštvat a pak ho zase dostat zpátky do hry. Někdy takový impulz ti dá něco zajímavého, tak jsme zkusili něco jiného. Stáhli jsme ho. Když tam začal házet s věcmi, tak jsme mu řekl: 'Seber si je a běž zase zpátky'," komentoval rozhodnutí kouč Motor Jaroslav Modrý.

Další dobrou možnost měl Camara a v 15. minutě po Košťálkově střele nepustili za překonaným Hrachovinu bránící hráči Motoru k dorážce Poulíčka a Pauloviče. Frodl si poradil s Gulašovou střelou.

Od konce první třetiny do začátku třetí části musel kvůli rozbité časomíře informovat o času měřeném na stopkách hlasatel.

"Je to strašně nepříjemné. Orientace na střídačce a v čase... Naštěstí nebylo tolik vyloučení, ale i tak. Možná by měla být nějaká ta malá rezervní k dispozici, když se tohle stane. Je to asi k zamyšlení," řekl kouč Dynama Král. "Je to velice nepříjemné jsou tam momenty, kdy potřebuješ čas hlídat a vidět. I pro rozhodčí a všechny. Zaplaťpánbůh, že to naběhlo na poslední třetinu," doplnil Modrý.

Jihočeši se tlačili za vyrovnáním. Ve 24. minutě po Pechově přihrávce trefil Holec tyč a v čase 24:41 už bylo vyrovnáno. Bučkova tečovaná střela se odrazila od pravé tyče k Voženílkovi, který puk doklepl do prázdné branky. Motor pokračoval v náporu, ale šance měli i na druhé straně Mikuš, Poulíček či Paulovič. Za domácí neuspěl před Frodlem Holec.

V 30. minutě se potřetí dostalo do vedení Dynamo. Košťálkovu střelu od modré čáry tečoval bruslí u pravé tyče Koffer. Střelec branky se pak těžce zvedal z ledu u vlastní střídačky po krosčeku Piskáčka, který sudí Šír s Hejdukem přehlédli. Prvním vyloučeným hráčem se stal ve 36. minutě za vysokou hůl hostující Paulovič a Motor vteřinu po skončení přesilovky vyrovnal díky Pechově trefě od modré čáry.

Na startu třetí části se snažili vrátit Dynamu vedení Koffer či Cienciala, Frodla prověřil Šenkeřík. V 51. minutě měl ideální příležitost otočit skóre Holec, který při přečíslení o Hanzlově přihrávce ztroskotal na pardubickém gólmanovi. Pechův útok na hattrick zastavil pravým betonem Frodl, ale v 57. minutě se dostal do úniku Vondrka, který bekhendovým blafákem rozhodl. Motor se ubránil v závěrečné power play umocněné na posledních 96 sekund i o Pechovo vyloučení.

"Hned jsem myslel na to, že udělám blafák. Ale chtěl jsme to dát nahoru. Ono se mi to tam otevřelo, protože přejel na druhou stranu. Zaplaťpánbůh mi to tam spadlo," řekl Vondrka, který ještě v power play netrefil prázdnou branku. "Už jsme to jen víceméně zkoušel. Že jsem to nedal, to si zase vyslechnu od táty něco, ale věděl jsem, že je pár vteřin do konce. Je to jedno, jsem rád, že jsme vyhráli," dodal střelec vítězné branky.

Bohužel byli šťastnější a přiklonilo se to k nim i teď, řekl pardubický Frodl

Frodl litoval, že se mu zkušeného útočníka nepodařilo vychytat. "Všechno jde. Mižu (Vondrka) sám říkal, že to chtěl dát pod břevno, a sjede mu to k tyči. Takhle, kdyby to chtěl, v životě to být gól nemůže. Bohužel byli šťastnější a přiklonilo se to k nim i teď," řekl Frodl.

"Play off je v tomhle krásné i kruté, že ho rozhodují takové góly. Vedli jsme, bohužel jsme náskok ztratili. Před koncem jsem inkasoval a prohráli jsme. Těžko se mi hledají slova. Myslím, že jsme hráli výborně, Motor taky. Jen rozhodly hnusné góly," uvedl pětadvacetiletý odchovanec Slavie, který přišel do Pardubic před sezonou z Plzně.

Dynamo mělo v sérii často herně navrch, přesto prohrálo 1:4 na zápasy. "Bohužel nevyhrává vždycky lepší tým, ale ten, který dá víc gólů. Čtyřikrát to byl Motor. Ale zase je to jenom hokej, ve světě se dějí daleko horší věci, nám jen končí sezona. Svět je zblázněný, my jsme jen vypadli z play off," nedělal Frodl z vyřazení tragédii.

Jihočechy táhli k postupu zkušení hráči, vedle Vondrky Lukáš Pech, Milan Gulaš či Jiří Novotný. "To jsem zapomněl, Motoru chci v první řadě pogratulovat a jim obzvlášť. Možná to tak i bylo, šli do série s tím, že nás asi nebudou přehrávat. Při vší úctě, věkový průměr soupeře byl skoro 40 let, nebo kolik. Když přišla situace, dali gól. Zkušenosti roli taky hrají, ale není to všechno," podotkl Frodl.

Vedení Dynama mělo ambice se poprvé od zisku titulu v roce 2012 vrátit na medailové pozice. "Tohle si nemůžete připouštět, kdybyste to s sebou tahali na led, utopíte se v tom. Někde podvědomě to máte, ale při hře vůbec. Nebylo to ale tak, že by za námi vedení chodilo a říkalo, jak musíme, musíme. Ne, ten tlak jsme na sebe vyvíjeli spíš my, celý tým. Chtěli jsme jít daleko. Bohužel. V základní části jsme pořád skončili za Motorem. Chtěli jsme co nejdál, ale soupeř byl o chlup šťastnější," prohlásil Frodl.

Po zklamání z vyřazení na jiné myšlenky přijde doma, protože jej čeká radostná událost. "Čekáme rodinu, takže aspoň mám před sebou zase něco pozitivního. A hokej sledovat určitě budu. Nezalezu si domů do pokojíčku s tím, že nevystrčím hlavu," dodal Frodl.

HC Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Pech (Gulaš, Šenkeřík), 25. D. Voženílek (Bučko, Valský), 38. Pech (Šenkeřík), 57. Vondrka (Valský, J. Novotný) - 2. T. Kaut (Hrádek, J. Kolář), 6. Říčka (Cienciala), 30. Koffer (Košťálek, Vála). Rozhodčí: Šír, Hejduk - Lederer, Rampír. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 6421 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:1.

Sestavy:

České Budějovice: Hrachovina (5:48 - 6:01 Strmeň) - Piskáček, Percy, Bučko, Šenkeřík, Vráblík, Štich - Gulaš, Pech, Abdul - Holec, Koláček, Vondrka - Valský, J. Novotný, D. Voženílek - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Trenér: Modrý.

Pardubice: Frodl - J. Mikuš, Petgrave, Košťálek, Vála, Hrádek, J. Kolář - Camara, Poulíček, Paulovič - Cienciala, R. Kousal, Říčka - Blümel, T. Kaut, Hecl - O. Rohlík, Anděl, Koffer. Trenér: R. Král.

Hlasy trenérů po utkání

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Chtěl bych ocenit soupeře, celá série byla hodně vyrovnaná, což tento výsledek neukazuje. Chtěl bych pochválit naše fanoušky, byla krásná atmosféra. Mělo to šťastný konec pro nás. Našli jsme cestu k vítězství. Je tam charakter a síla, o ten jeden gól jsme měli možná kliku, ale jedeme tomu naproti a byli jsme připravení. Bylo fajn být toho součástí."

Richard Král (Pardubice): "Bylo to celkem vyrovnané utkání. První třetí třetina byla z naší strany dobře zvládnutá. Pak jsme měli trošičku výpadek za začátku druhé. Byli jsme zbytečně pasivní a takoví ustrašení. Tam nás Budějovice dostaly pod tlak. Pak se to vyrovnalo a druhá třetina byla otevřená s velikými šancemi na obou stranách. Velice dobrý výkon podali gólmani. Ve třetí třetině jsme měli šanci asi sedm minut před koncem, kdy jsme tam byli sami a mohli dát gól. Nakonec se to přiklonilo k Budějovicím, které proměnili svou šanci. Asi zaslouženě postoupily. Vždycky to rozhodují zkušení hráči nebo ty největší osobnosti. Budějovice v tom měly o fous navrch, mají čtyři neskutečné zkušené útočníky, kteří v rozhodujících chvílích nepanikaří a udělají správná rozhodnutí. My máme strašně moc mladých kluků, pro které to byla škola a za rok budou zase silnější."