České Budějovice podlehly Olomouci 0:3 a doma dál čekají na výhru

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic prohráli v devátém kole první ligy s Olomoucí 0:3. Góly Sigmy vstřelili v první půli Denis Ventúra a Jan Navrátil, po přestávce zvýšil Pavel Zifčák. Jihočeši potvrdili mizernou bilanci na domácím hřišti v této sezoně, když z pěti zápasů získali jediný bod a pouze dvakrát skórovali. Olomouc si polepšila na deváté místo, Dynamo v neúplné tabulce kleslo na 13. pozici.

České Budějovice přitom začaly zápas nadějně. V osmé minutě Grič hlavičkoval těsně nad branku, v 16. minutě zase Hellebrandova rána skončila na břevně.

Ale Olomouc hned z první střely skórovala, když se po rohu pohotově trefil Slovák Ventúra a připsal si premiérovou branku v české lize. Jihočechy inkasovaný gól zasáhl a jejich hra se z velké části zhroutila. Hosté toho dokázali ještě do přestávky využít. Ve 42. minutě Chytil vymyslel kolmicí pro Navrátila, který obešel i brankáře Janáčka a poslal Olomouc do dvougólového náskoku.

Dynamo zkusilo ještě v úvodu druhého poločasu zápas zdramatizovat. Hellebrand se opět opřel do míče, ale znovu neuspěl. O chvíli později však Sigma zasadila soupeři definitivní úder. Zifčák v 53. minutě po rychlém brejku přetlačil v souboji Králika a oblouček z kopačky olomouckého záložníka skončil v síti.

Zbytek zápasu měl už hodně podobný scénář. Domácí se snažili aspoň snížit a více se tlačili do ofenzivy, Olomouc se spoléhala na protiútoky, ve kterých byla velmi nebezpečná. Z jednoho z nich mohl další gól přidat v 59. minutě Breite, ale neuspěl.

Olomouc v lize zdolala Dynamo po šesti zápasech a v Českých Budějovicích zvítězila po 12 letech. Naopak Jihočeši navázali na mizérii z posledních týdnů. V minulém kole prohráli 1:6 na hřišti pražské Slavie a z posledních tří kol mají skóre 1:11 a nula bodů.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Českých Budějovic): "Do utkání jsme vstoupili slušně, byli jsme na rozdíl od posledních dvou duelů aktivní. I když jsme si nevytvořili vyloženou šanci, nadějné možnosti jsme měli. Ale z první standardní situace soupeře jsme inkasovali a to nás položilo. A jakmile jsme dostali druhý gól, už jsme se z toho nedokázali otřepat. Pak jsme zkusili změnu rozestavení, byl tam z naší strany nějaký platonický tlak, ale místo toho jsme dostali třetí gól. Do sezony jsme vstoupili dobře, vyhráli jsme venku s Pardubicemi, udělali jsme body na Bohemce, ale teď vidíme určitý propad formy a musíme se z toho sami dostat ven. Potřebujeme se nějakým výsledkem chytit."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Než jsme vstřelili první gól, tak úvodních 20 minut bylo z naší strany trestuhodně pasivních. Dokonce jsem se sám sebe ptal, jestli jsme ještě pořád na hotelu, nebo jestli máme rozcvičku před zápasem. Kdybychom pokračovali v tom, co jsme předváděli prvních 20 minut, tak jsme odtud nemohli odjet ani s bodem. Ale z první nebezpečné akce jsme dokázali skórovat. Samozřejmě, že sebevědomí hráčů se vstřelenou brankou vzrostlo a když jsme ještě do přestávky přidali duhou, udělali jsme si dobrý základ pro vítězství. O poločase jsem nabádal hráče, aby pokračovali v aktivitě, abychom pouze nechtěli ubránit náskok a spíš přidali třetí gól, což se povedlo. Pak je škoda, že se nám nepodařilo vytěžit víc z dalších dobře rozjetých brejkových situací."

Dynamo České Budějovice - Sigma Olomouc 0:3 (0:2)

Branky: 25. Ventúra, 42. Navrátil, 53. Zifčák. Rozhodčí: Zelinka - Antoníček, Dohnálek - Szikszay (video). ŽK: Čolič (Č. Budějovice). Diváci: 2096.

Č. Budějovice: Janáček - Čolič, Havel, Králik, Sluka - Čavoš (77. Broukal), Grič - Čmelík (46. Škoda), Hellebrand (77. Krch), Potočný - Zajíc (64. Hais). Trenér: Weber.

Olomouc: Trefil - Chvátal (84. Sláma), Vraštil, Beneš, Zmrzlý - Ventúra, Breite (87. Košťál) - Zifčák (65. Spáčil), Růsek (65. Greššák), Navrátil - Chytil (87. Zlatohlávek). Trenér: Jílek.