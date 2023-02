České Budějovice podlehly Liberci 0:2 a prohrály i druhý zápas ligového jara

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic prohráli v 18. kole první ligy s Libercem 0:2 a v jarní části sezony nejvyšší soutěže ani podruhé nebodovali a neskórovali. Za hosty se nejprve ve 41. minutě trefil Lukáš Červ a v závěru utkání uzavřel skóre střídající Imad Rondič z penalty. V 77. minutě byl vyloučen domácí Quadri Adediran. Slovan zvítězil po dvou kolech a posunul se na osmé místo, Dynamo je v tabulce třinácté.

Budějovičtí, kteří ve středečním osmifinále domácího poháru zdolali Hradec Králové 2:0, v první půli častěji drželi míč, ale nebezpečnější byli hosté. Hned ve druhé minutě se po chytré přihrávce Višinského dostal do šance Frýdek, který však českobudějovického Janáčka nepřekonal. Další pozornost na sebe domácí brankář upoutal ve 27. minutě. Liberecký Olatunji nevymyslel špatné zakončení, ale jeho střelu na vzdálenější tyč Janáček vyrazil.

Dynamo působilo po celé utkání nejistě především v defenzivě, na což před přestávkou doplatilo. Českobudějovičtí nedokázali míč dostat z oblasti vlastního pokutového území, Frýdek proto balon posunul proti noze Červa, na jehož střelu k tyči Janáček nedosáhl. Liberec mohl v nastaveném čase navýšit vedení. Jenže aktivní Frýdek, který do té doby šance hlavně připravoval, branku přestřelil.

Také po přestávce byl nebezpečnějším týmem Liberec. Hned ve 49. minutě mohl skórovat Preisler, ale také jeho střelu zlikvidoval Janáček. Když už v 58. minutě Preisler skóroval, rozhodčí jeho zásah neuznali kvůli ofsajdovému postavení Frýdka. Právě on měl v 67. minutě na noze druhý gól. Svou povedenou individuální akci zakončil střelou, kterou z brankové čáry odhlavičkoval Čermák.

Naděje Jihočechů na bodový zisk pak srazil Nigerijec Adediran, jenž v rozmezí sedmi minut dostal dvě žluté karty a Dynamo tak hrálo od 77. minuty v oslabení. Naopak definitivní podobu výsledku dal v 87. minutě Bosňan Rondič z pokutového kopu, kterému předcházel zákrok Janáčka na střídajícího Ghaliho. Liberec v lize porazil České Budějovice po čtyřech zápasech.

Hlasy po utkání:

Tomáš Zápotočný (trenér Č. Budějovic): "Jsem zklamaný z výsledku i předvedené hry. Liberec nás předčil ve všem, v agresivitě, v zakončení, v efektivitě. První poločas byl z naší strany hodně ustrašený a bojácný, po přestávce jsme to trochu zlepšili, ale i tak to byl náš nejhorší zápas od té doby, co tady jako trenéři jsme. Připadalo mi, že hráči byli přemotivovaní, hodně faulovali, byli hodně agresivní. Kluci vůbec nebyli nastaveni hlavou na to, co chceme hrát. Liberec hrál jednoduše na brejky a my jsme mu to sežrali. My jsme nenavázali na to, co jsme předvedli na Slovácku a proti Hradci Králové, nebyli jsme vůbec nebezpeční a ještě nás podržel brankář."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Vyhráli jsme venku a myslím si, že to bylo i zasloužené. Během utkání jsme si vytvořili řadu šancí, akorát ta efektivita byla nízká, proto bylo utkání dlouho nerozhodnuté. Musím hráč pochválit za dnešní výkon, pracovali jsme hlavně dobře směrem do defenzivy. Oproti minulému utkání jsme trochu změnili rozestavení a ta taktika nám vyšla. Většina hráčů podala velmi dobrý výkon, i když byla řada situací, které jsme mohli vyřešit lépe. Ale důležité je i to, že jsme se do koncovky dostávali. Snažíme se hrát čistě, abychom nefaulovali a domácí hráli dneska tvrdě."

Dynamo České Budějovice - Slovan Liberec 0:2 (0:1)

Branky: 41. Červ, 87. Rondič z pen. Rozhodčí: Starý - Kubr, Slavíček - Nehasil (video). ŽK: Čolič, Hora, Penner, Potočný, Adediran, Janáček. ČK: 77. Adediran. Diváci: 1752.

Č. Budějovice: Janáček - Čolič, Havel, Králik, Skovajsa - Hora, Čermák (79. Hellebrand), Penner (66. Čavoš) - Čmelík (46. Matoušek), Potočný (66. Škoda), Adediran. Trenér: Nikl.

Liberec: Bačkovský - Gebre Selassie, Prebsl, Plechatý - Fukala, Červ, Valenta (83. Tupta), Frýdek (69. Ghali), Preisler (83. Purzitidis) - Višinský (76. Doumbia) - Olatunji (83. Rondič). Trenér: Kozel.