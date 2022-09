České Budějovice i díky hattricku Gulaše porazily Brno a vedou extraligu

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic porazili ve druhém kole extraligy Brno 6:2, podruhé v sezoně vyhráli a zásluhou nejlepšího skóre jsou v čele soutěže. Hattrickem se dnešní výhře Motoru podílel kapitán Milan Gulaš, tři asistence si připsal Lukáš Pech.

První velkou šanci měl již ve 3. minutě domácí Pech. Využil chybu hostí, ale sólový únik na Čiliaka zblízka nezakončil. Hosté mohli zahrozit při Gulašově vyloučení, skóre ale otevřel až ve 12. minutě junior Šalé, kterého našel křížnou přihrávkou Zbořil.

Motor srovnal za necelou minutu. Valský si počíhal na útočné modré čáře na přesný pas od Hanzla a sólový nájezd završil úspěšným bekhendem. Další příležitosti nevyužili Doležal i brněnský Šalé. Necelou půlminutu před sirénou vymyslel Pech báječnou přihrávku na Přikryla, jenž střelou z pravého kruhu otočil stav.

Do druhé části vstoupili oba soupeři několika zajímavými šancemi. Ze strany Komety zahrozili Flek a Strömberg, z domácích se zkoušeli prosadit Karabáček a Dzierkals. Budějovičtí následně ubránili dvě po sobě jdoucí oslabení.

Po strkanici za Čiliakovou brankou poté získali početní výhodu, kterou zužitkoval kapitán Gulaš přesnou ranou z místa nad levým kruhem po přihrávce Šenkeříka od modré čáry. Jihočeskou euforii z dvougólového vedení brzy zchladil po rychlé akci Horký, jehož zamýšlenou přihrávku z levé strany nechtěně srazil do vlastní branky obránce Hovorka.

V úvodu třetí třetiny se rozjel po pravé straně Gulaš, jeho bombu Čiliak pouze vyrazil a vracející se obránce Fajmon nešťastně přesměroval puk za brankovou čáru. Hosté se nutili do tlaku, ale ve 47. minutě trestuhodně nevyužili riskantní výlet Hrachoviny k zadnímu mantinelu.

Kometa v závěru zvýšila úsilí, současně i přitvrdila. Velkou šanci zblízka neproměnil Kollár, na protějším konci se pokoušel o završení hattricku Gulaš. To se mu povedlo bombou z levého kruhu při přesilovce, kterou Motoru nabídl Holland zbytečným krosčekem na Vráblíka. Vítězství potvrdil 11 vteřin před třetí sirénou agilní Valský.

Hlasy trenérů po zápase:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Byl to atraktivní zápas s lepším koncem pro nás. O výsledku rozhodly naše speciální formace v přesilovkách, v nichž jsme byli produktivnější než soupeř, a také v oslabeních, která jsme sehráli výborně. Kluci byli namotivovaní na první domácí zápas, proto byl náš styl trochu jiný než obvykle. Vypustili jsme divoké koně. Vyzdvihnout musím fantastickou atmosféru, kterou udělali fanoušci."

Jiří Horáček (Brno): "Škoda, že jsme nedali gól z velké šance za stavu 1:0 a z protiútoku jsme naopak inkasovali. Později jsme měli na hokejce vyrovnání na 3:3, což se nepovedlo a potom už nám to uteklo. V každém případě to nebylo utkání, které by mělo skončit takovým rozdílem."

HC Motor České Budějovice - HC Kometa Brno 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 13. Valský (M. Hanzl), 20. Přikryl (Pech, Vráblík), 35. Gulaš (Šenkeřík, Pech), 43. Gulaš, 56. Gulaš (Hanzl, Pech), 60. Valský (Hovorka, Strnad)- 12. Šalé (A. Zbořil, Strömberg), 36. Horký. Rozhodčí: Pražák, Ondráček - Hnát, Brejcha. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Diváci: 6102

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Kachyňa, Šenkeřík, Hovorka, Bindulis, Doudera - Gulaš, Pech, Přikryl - Doležal, Koláček, Tomeček - Valský, Toman, Strnad - Karabáček, M. Hanzl, Dzierkals. Trenér Modrý.

Brno: Čiliak - Ščotka, Holland, Ďaloga, Kučeřík, Fajmon, Gulaši - Horký, Holík, Zatovič - Flek, Strömberg, Koblížek - Kollár, A. Zbořil, Šalé - Vincour, Kratochvíl, Süss. Trenér Pešout.