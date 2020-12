České Budějovice dostaly pokutu 100.000 korun za diváky na hokeji

Praha - Hokejový klub Motor České Budějovice dostal od disciplinární komise extraligy pokutu 100.000 korun za to, že při pátečním utkání s Třincem umožnil přítomnost zhruba 150 diváků v hledišti Budvar Areny. Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru fanoušci na zápasy nesmí. Zástupci Motoru s rozhodnutím nesouhlasí a podají proti němu odpor.

Od 4. prosince sice na stadiony může až 300 osob nad rámec maximálního počtu 200 aktérů utkání či dalších lidí nutných k organizaci, vysílání přenosů nebo novinářů, ale musí jít o osoby uvedené na seznamu dlouhodobých partnerů klubu. Navíc se musí prokázat negativním testem na koronavirus ne starším než 48 hodin.

Extraligový nováček po utkání s Třincem, nad kterým zvítězil 2:1 v prodloužení, oznámil, že na zápase bylo 156 diváků. Za dlouhodobé partnery klubu vedení Českých Budějovic označilo například i majitele permanentních vstupenek.

"Myslím si, že pokuta je naprosto nepřiměřená a neodůvodněná. Svaz tvrdí, že jsme do hlediště pustili diváky, a to není pravda. Ve vnitřních prostorách Budvar Arény byli pouze a jenom dlouholetí partneři klubu. Podáme odpor a budeme se všemi dostupnými prostředky bránit," řekl ČTK generální manažer Českých Budějovic Stanislav Bednařík.

"ČSLH nemá pravomoc rozhodovat, zda a za jakých opatření je možné hrát za stávající situace hokejová utkání. S úřady o tom vedeme každodenní jednání, pro kluby se snažíme domluvit co nejlepší podmínky a i díky těmto jednáním se u nás na rozdíl od některých jiných zemí zápasy hrají," uvedl v tiskové zprávě prezident Českého hokeje Tomáš Král. "Přístup klubu Madeta Motor České Budějovice naše úsilí jednoznačně poškozuje. Pokud by se podobně zachovaly i jiné kluby, které by platná nařízení porušovaly nebo obcházely, obávám se, že na hokej bychom museli na nějaký čas znovu zapomenout," doplnil Král.

Podle Bednaříka jsou opatření nejasná. "Domnívám se, že nejen my, ale i celý národ by přivítal, abychom byli vládou informováni jasně a přesně, abychom věděli, jak se máme chovat. A co je přípustné chování v tomto konkrétním případě. Kdyby nám někdo napsal, že dlouhodobým partnerem je ten a ten a není onen, tak se podle toho řídíme. My jsme postupovali s nejlepším vědomím a svědomím a jsme předsvědčení o tom, že jsme žádné nařízení neporušili," doplnil Bednařík.

Po omezeních počtu diváků v úvodu soutěže se hrají všechny duely bez fanoušků v hledišti v extralize od 6. října. Potom byly sportovní soutěže přerušené od 12. října. Extraliga získala jako ostatní profesionální ligy výjimku a 7. listopadu se opět rozjela za přísných hygienických podmínek.

"Závazné hygienicko-protiepidemické podmínky pro pořádání zápasů Tipsport extraligy a Chance ligy, schválené 4. prosince ministerstvem zdravotnictví, výslovně uložily klubům povinnost zajistit, aby při utkání nebyli v hledišti přítomni diváci," uvedl předseda disciplinární komise Viktor Ujčík.

"Utkání se podle rozhodnutí ministerstva může účastnit nejvýše 200 osob a v rámci pilotního projektu dalších 300 osob pod podmínkou, že jde o dlouhodobé partnery klubu, kteří se před vstupem prokážou negativním RT-PCR nebo antigenním testem a umístěni budou v oddělených prostorech s kapacitou nejvýše deset osob," prohlásil Ujčík, podle kterého je z dostupných záběrů zřejmé, že podmínky byly při pátečním utkání v Českých Budějovicích porušeny.